Cha Roga de Santo Tomé fue escenario de encuentro nacional de rugby femenino

La competencia desarrollada en Santo Tomé reunió a jugadoras y equipos de todo el país: Neuquén, Mar del Plata, Buenos Aires, Corrientes y Cha Roga

Con notable éxito y una impecable organización se realizó días pasados el 5° Torneo Nacional de Mamis Rugby +35 , que se desarrolló los días 10, 11 y 12 de octubre en Santo Tomé , Santa Fe. La competencia reunió a jugadoras y equipos de distintos puntos del país, incluyendo Neuquén, Mar del Plata, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, en tres jornadas dedicadas al deporte, la integración y el compañerismo.

La participación de Cha Roga permitió llevar el nombre del rugby femenino +35 a una competencia nacional, fortaleciendo los vínculos deportivos y demostrando que la pasión por el rugby no tiene edad. Se pudo ver en cancha, en las instalaciones de la entidad Cangreja, a jugadoras de la talla de Gisela Acuña, factótum de la disciplina en Cha Roga, su hermana Gimena, entre otras, que han dejado una huella.

El rugby femenino pisó fuerte en Cha Roga Club

Tal como estaba previsto se llevó a cabo el quinto Encuentro Nacional de rugby femenino +35, categoría amateur, en las instalaciones que Cha Roga Club posee en Santo Tomé. La jornada reunión a más de 140 jugadoras y miembros de los diferentes staff con la participación de seis elencos.

Gentileza @rubyclick (Pablo Aguirre)

En el certamen que estuvo muy bien organizado contaron con la visita de Los Patos Rugby Mamis, que son de la localidad de Centenario provincia de Neuquén. El mismo nació en 2022 con el objetivo de promover la actividad física, la amistad y el deporte inclusivo para mujeres, sin requisito de experiencia previa.

Las Mamis Rugby del Club Unión del Sur de Mar del Plata, que llegaron desde la feliz, con madres, acompañantes y managers del club, que comenzaron hace unos años a entrenar juntas y hoy representan a su institución en competencias nacionales.

También lo hicieron Mamis Hueney es un elenco de rugby femenino de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, que se formó a principios de este 2026, como un espacio de inclusión para mujeres que desean practicar deporte, hacer compañerismo y sumar actividad física sin necesidad de experiencia previa.

Conejas Rugby Femenino es un equipo con sede en la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén, dirigido a mujeres mayores de 30, además de contar con plantel superior y juveniles. Están vinculadas a la comunidad del Club Los Conejos Rugby & Hockey de Plottier. También estuvieron presentes en Santo Tomé PRC Mamis de la provincia de Neuquén que tuvieron un muy buen desempeño.

Gentileza @rubyclick (Pablo Aguirre)

Además, se sumó un seleccionado de exjugadoras mayores de 35 años @lajerarquia, que disputó partidos de exhibición frente a los equipos de las categorías prejuvenil femenina y plantel superior de Cha Roga, así como ante un combinado integrado por jugadoras de los distintos equipos participantes.

El encuentro contó con el acompañamiento del plantel femenino y prejuvenil de Cha Roga, exjugadoras del club, exintegrantes de Cangrejas +35 y toda la familia Cangreja quienes participaron de una jornada de deporte y camaradería. Sin dudas que ha sido un encuentro muy satisfactorio sobre todo para aquellas chicas que llevan impregnado la práctica del deporte de la pelota ovalada.

"Tuvimos una gran experiencia, tuvimos varias delegaciones, que se fueron muy conformes con el encuentro que hicimos, en su mayoría de lugares del sur del país, que vinieron días antes por razones de distancia, y finalizó por la noche con un gran tercer tiempo", señalaron desde las Cangrejas, que son las chicas que tuvieron a su cargo a la organización del evento.