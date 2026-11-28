Tras dialogar con un mediador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el hombre de 40 años depuso su actitud y se entregó. El comerciante, de 72 años, fue liberado y trasladado a Medicina Legal para ser examinado por un médico.

Detuvieron a un hombre que retuvo al dueño de una óptica con un bidón de nafta y un encendedor en Santo Tomé

Este viernes, minutos después de las 20, terminó de manera pacífica la retención del propietario de la Óptica Paiva , ubicada sobre avenida Luján al 2100, en la ciudad de Santo Tomé .

El comerciante, de 72 años, permanecía dentro del local junto a otro hombre, de 40, que tenía en su poder un bidón de nafta y un encendedor . Según las primeras informaciones, el captor podría presentar problemas de salud mental, una situación que deberá ser evaluada por los profesionales correspondientes.

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Denuncia

Un cliente que ingresó a la óptica advirtió lo que estaba ocurriendo e inmediatamente denunció el hecho ante uno de los operadores de la Central de Emergencias 911.

Minutos después, arribaron al lugar, en distintos patrulleros, oficiales de Orden Público de la Comisaría 12ª y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena hasta la llegada del negociador, integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe.

Una vez en el lugar, el mediador inició el diálogo con el hombre para procurar una salida pacífica a la situación.

Operativo policial

También se hicieron presentes los Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe.

En tanto, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé interrumpieron el tránsito vehicular sobre avenida Luján, entre las calles 7 de Marzo y 9 de Julio, y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar a los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El trabajo del mediador

El mediador mantuvo un diálogo sereno con el hombre, que tenía en su poder un bidón con nafta y un encendedor. Durante la negociación, procuró transmitirle tranquilidad y convencerlo de que depusiera su actitud sin que se produjeran consecuencias para él ni para el comerciante.

Finalmente, el hombre depuso su actitud y se entregó por su propia voluntad. Fue identificado como W. S. M., de 40 años, y quedó aprehendido.

Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales trasladaron al aprehendido. Antes, un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 lo examinó ante la presunta ingesta de veneno para roedores.

Estado del comerciante

El comerciante fue liberado y recibió atención médica por parte de profesionales del SIES 107.

Posteriormente, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé lo trasladaron a Medicina Legal, donde debía ser examinado por un médico policial para constatar su estado de salud.

Atribución delictiva

Las autoridades policiales informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó, en primer lugar, que se recabara información sobre el estado de salud del aprehendido. También dispuso que continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, que se completara su identificación y que quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria del hecho fue privación ilegítima de la libertad.

Además, el fiscal ordenó la elaboración de un informe urgente sobre el estado de salud del comerciante de 72 años, quien fue trasladado a Medicina Legal de la Policía de Santa Fe para su evaluación médica.