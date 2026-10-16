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Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas pasó por Santa Fe, destacó el potencial formativo del fútbol argentino y pidió revisar las urgencias económicas que llevan a los clubes a desprenderse de sus talentos.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 18:49hs
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Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

El fútbol argentino tiene una ventaja que necesita preservar: la capacidad de descubrir y desarrollar jugadores desde edades tempranas. Esa fue una de las principales reflexiones que dejó Claudio Vivas durante su visita a Santa Fe, donde participó de actividades deportivas vinculadas a Unión y a la Liga Evolución de Futsal. En diálogo con SOL Play, el entrenador también analizó el presente de las selecciones juveniles y el escenario que se abre tras la despedida de Lionel Messi.

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La formación de juveniles, entre el potencial y las urgencias económicas

Vivas, exintegrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa e instructor de Conmebol, consideró que la estructura competitiva del país representa un punto a favor. La existencia de torneos en distintas provincias y la amplitud de las competencias permiten sostener una base de desarrollo que, según explicó, debe comenzar en las categorías infantiles.

Para el entrenador, cada institución tiene su propia metodología, vinculada con su historia y su filosofía, pero el primer paso es detectar el talento. En ese sentido, remarcó que Argentina cuenta con una oportunidad que no todos los países de la región pueden aprovechar de la misma manera y planteó la importancia de acompañar el crecimiento de los futbolistas de acuerdo con cada etapa de su formación.

Sin embargo, también puso el foco en una dificultad que atraviesa a numerosos clubes: la necesidad de vender jugadores para sostener sus finanzas. Aunque valoró el trabajo que se realiza en los seleccionados juveniles, advirtió que las exigencias económicas pueden obligar a las instituciones a desprenderse de sus promesas antes de completar su desarrollo. Para Vivas, esa realidad es uno de los aspectos que el fútbol argentino debería revisar.

La Selección Argentina ante el desafío de encontrar un nuevo referente

La despedida de Lionel Messi abre una etapa diferente para el seleccionado nacional, aunque Vivas se mostró convencido de que el país seguirá produciendo futbolistas de jerarquía. El formador destacó la dimensión de la carrera del capitán argentino, campeón mundial con la Mayor, ganador del Mundial Sub 20 y medallista olímpico, y calificó como extraordinario todo lo que aportó durante más de dos décadas.

De cara al futuro, respaldó la continuidad del proyecto encabezado por Lionel Scaloni. Consideró que el entrenador consolidó una idea de juego clara y que Argentina dispone de futbolistas con capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel. También recordó que el cuerpo técnico comenzó a incorporar jóvenes con experiencia en la Selección Mayor, una señal del trabajo orientado a preparar el recambio generacional.

Vivas sostuvo que el equipo demostró que puede mantener una identidad colectiva incluso cuando Messi no está en la cancha. No obstante, reconoció que todavía no apareció un jugador capaz de ocupar ese lugar diferencial. La búsqueda del próximo talento que marque una época, concluyó, será parte del nuevo desafío de una Selección que deberá sostener su competitividad sin su máxima figura.

Claudio Vivas juveniles Messi
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