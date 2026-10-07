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El recuerdo que Musso se llevó de Messi y la divertida dedicatoria del capitán

El arquero recibió un recuerdo muy especial del capitán argentino, quien le dejó una dedicatoria cargada de humor en su camiseta.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 20:38hs
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El recuerdo que Musso se llevó de Messi y la divertida dedicatoria del capitán

Juan Musso se llevó uno de los recuerdos más particulares de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El arquero le entregó su camiseta al capitán para que se la firmara y recibió a cambio una dedicatoria que reflejó la relación entre ambos. Messi aprovechó la ocasión para recordar, con humor, los goles que acostumbraba convertirle durante los entrenamientos.

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El mensaje que Messi le dejó a Musso

Después del último partido de Messi con la camiseta argentina, los integrantes del plantel buscaron quedarse con algún recuerdo de una jornada histórica. Musso no fue la excepción y decidió entregarle su camiseta al rosarino para que dejara su firma y unas palabras.

La respuesta del capitán sorprendió por el tono descontracturado. Junto a su autógrafo, Messi le escribió al arquero un mensaje en el que aseguró que iba a extrañar marcarle goles y provocar sus habituales enojos.

La dedicatoria rápidamente se convirtió en una anécdota especial para Musso, que compartió la imagen en sus redes sociales y mostró así el recuerdo que conservará de la última presentación del capitán con la Selección.

Una historia que nació en los entrenamientos

El mensaje de Messi tiene una explicación detrás. Musso, habitualmente como suplente de Emiliano Martínez, solía coincidir con el delantero en distintos ejercicios durante las prácticas de la Selección.

Además, en los trabajos previos a los partidos, Messi acostumbraba quedarse practicando ejecuciones después de los movimientos de calentamiento. Los tiros libres y remates del capitán tenían como uno de sus protagonistas habituales al arquero.

Esa dinámica terminó generando una especie de duelo informal entre ambos, que ahora quedó inmortalizado en la camiseta que Musso se llevó de la despedida.

Para el arquero surgido de las inferiores de Racing, el recuerdo tendrá un valor todavía mayor: no solo conserva una camiseta utilizada en una noche histórica, sino también una dedicatoria de Messi que resume, con humor, algunos de los momentos compartidos dentro de la Selección Argentina.

Messi Musso
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