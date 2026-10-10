Colapinto abandonó en el sprint, que se quedó en poder de Verstappen

El argentino Franco Colapinto no pudo sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Azerbaiyán y Malasia.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) debió abandonar en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur por problemas en su monoplaza.

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, ambos de Ferrari, en una carrera repleta de abandonos.

Verstappen comenzó en la pole position, pero fue superado por el británico George Russell (Mercedes), quien tuvo una impresionante largada para dejarlo en el camino antes de llegar a la primera curva.

Sin embargo, Russell protagonizó un fuerte choque sobre el final de la primera vuelta, cuando pisó los pianos y perdió el control de su Mercedes, por lo que debió abandonar y forzó la salida del safety car.

Mientras retiraban el monoplaza de Russell y el de otros pilotos que abandonaron en la primera vuelta aparecieron los problemas para el Alpine de Colapinto, que se frenó completamente mientras marchaba undécimo y se ilusionaba con la posibilidad de sumar puntos.

Una vez reanudada la carrera, Verstappen tuvo un ritmo arrollador para sacarle una muy buena ventaja a Hamilton, que no pudo hacer nada para darle pelea por la primera posición.

Por otra parte, en el último giro se dio una insólita situación cuando el británico Lando Norris (McLaren) chocó a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, mientras intentaba superarlo para ubicarse cuarto, provocando el abandono del piloto oceánico.

En total hubo ocho pilotos que no pudieron completar la carrera sprint en el Circuito Urbano de Marina Bay. Además de Colapinto, Russell y Piastri, también se dieron los abandonos del tailandés Alexander Albon (Williams), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y el canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin).

La actividad en el GP de Singapur continuará a las 10 de la mañana, con la clasificación para la carrera principal del domingo.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint de Singapur:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Liam Lawson (Racing Bulls)

6- Oliver Bearman (Haas)

7- Nico Hulkenberg (Audi)

8- Lando Norris (McLaren)