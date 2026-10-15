Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

El defensor marcó un gol en el séptimo minuto de descuento para darle el triunfo al Lobo como visitante por 2-1

15 de octubre 2026 · 22:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Germán Conti le dio el triunfo a Gimnasia de La Plata.

Germán Conti le dio el triunfo a Gimnasia de La Plata.

Gimnasia se llevó tres puntos de oro en la última jugada del partido: derrotó 2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el partido que marcó el comienzo de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Triunfazo del Lobo como visitante

El Lobo aprovechó una distacción del conjunto de Parque Patricios a los 17 minutos, cuando toda la defensa se quedó reclamando una infracción sobre Leonardo Gil, y Nacho Fernández cabeceó al gol en soledad tras el centro de Pedro Silva Torrejón.

El Globo llevó de a poco al equipo de Ariel Pereyra contra su arco, contó con un par de ocasiones claras en la segunda mitad y a diez minutos del final alcanzaría la igualdad por un penal vía VAR.

Desde la cabina le mostraron a Nicolás Ramírez una falta de Harlen Castillo sobre César Ibáñez y de esta manera, el árbitro sancionó la pena máxima. Jordy Caicedo se hizo cargo de la ejecución, remató cruzado, el arquero fue hacia el otro palo y convirtió el 1-1.

En la última acción del encuentro, Nacho Fernández centró de pelota parada al segundo palo para que la aparición de Germán Conti de cabeza le diera la victoria agónica a los platenses. Con este resultado, Gimnasia se afianzó en los puestos de playoffs de la Zona B y escaló en la Tabla Anual.

Gimnasia Germán Conti Huracán
Noticias relacionadas
la afa confirmo la fecha de la supercopa argentina

La AFA confirmó la fecha de la Supercopa Argentina

europa league: bayer leverkusen goleo a lech poznan y tiene puntaje ideal

Europa League: Bayer Leverkusen goleó a Lech Poznan y tiene puntaje ideal

Cha Roga recibió un Encuentro de rugby femenino para jugadoras +35.

Cha Roga de Santo Tomé fue escenario de encuentro nacional de rugby femenino

El Turismo Carretera se presentó en Rosario con la presencia de autoridades locales y de la categoría.

El TC vuelve a Rosario después de casi siete años y ya proyecta el arranque de 2027

Lo último

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Último Momento
Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

Ovación
La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia