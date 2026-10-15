Gimnasia se llevó tres puntos de oro en la última jugada del partido: derrotó 2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el partido que marcó el comienzo de la fecha 13 del Torneo Clausura.
Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán
El defensor marcó un gol en el séptimo minuto de descuento para darle el triunfo al Lobo como visitante por 2-1
Triunfazo del Lobo como visitante
El Lobo aprovechó una distacción del conjunto de Parque Patricios a los 17 minutos, cuando toda la defensa se quedó reclamando una infracción sobre Leonardo Gil, y Nacho Fernández cabeceó al gol en soledad tras el centro de Pedro Silva Torrejón.
El Globo llevó de a poco al equipo de Ariel Pereyra contra su arco, contó con un par de ocasiones claras en la segunda mitad y a diez minutos del final alcanzaría la igualdad por un penal vía VAR.
Desde la cabina le mostraron a Nicolás Ramírez una falta de Harlen Castillo sobre César Ibáñez y de esta manera, el árbitro sancionó la pena máxima. Jordy Caicedo se hizo cargo de la ejecución, remató cruzado, el arquero fue hacia el otro palo y convirtió el 1-1.
En la última acción del encuentro, Nacho Fernández centró de pelota parada al segundo palo para que la aparición de Germán Conti de cabeza le diera la victoria agónica a los platenses. Con este resultado, Gimnasia se afianzó en los puestos de playoffs de la Zona B y escaló en la Tabla Anual.