Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

El defensor marcó un gol en el séptimo minuto de descuento para darle el triunfo al Lobo como visitante por 2-1

Gimnasia se llevó tres puntos de oro en la última jugada del partido: derrotó 2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el partido que marcó el comienzo de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El Lobo aprovechó una distacción del conjunto de Parque Patricios a los 17 minutos, cuando toda la defensa se quedó reclamando una infracción sobre Leonardo Gil, y Nacho Fernández cabeceó al gol en soledad tras el centro de Pedro Silva Torrejón.

El Globo llevó de a poco al equipo de Ariel Pereyra contra su arco, contó con un par de ocasiones claras en la segunda mitad y a diez minutos del final alcanzaría la igualdad por un penal vía VAR.

Desde la cabina le mostraron a Nicolás Ramírez una falta de Harlen Castillo sobre César Ibáñez y de esta manera, el árbitro sancionó la pena máxima. Jordy Caicedo se hizo cargo de la ejecución, remató cruzado, el arquero fue hacia el otro palo y convirtió el 1-1.

En la última acción del encuentro, Nacho Fernández centró de pelota parada al segundo palo para que la aparición de Germán Conti de cabeza le diera la victoria agónica a los platenses. Con este resultado, Gimnasia se afianzó en los puestos de playoffs de la Zona B y escaló en la Tabla Anual.