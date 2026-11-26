El Tribunal de Disciplina de la AFA penalizó con cuatro fechas a Lucas Carrizo en la Lepra, mientras que del lado del Lobo Harlen Castillo recibió un partido de suspensión y no estará disponible para el duelo ante Boca

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones por los incidentes posteriores al encuentro entre Gimnasia y Newell’s del último lunes en La Plata, partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura y que terminó en victoria del Lobo por 4-2. El dictamen indica penas severas para la Lepra y un castigo menor para el conjunto platense, que no podrá contar con su arquero Harlen Castillo en el duelo ante Boca del próximo domingo.

El que recibió la sanción más dura fue Lucas Carrizo, defensor del elenco rosarino y uno de los protagonistas principales de la pelea postpartido en pleno campo de juego. El zaguero central de 29 años deberá cumplir una suspensión de cuatro partidos en aplicación del artículo 13 1. h) del Código Disciplinario.

Según el informe del árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, Carrizo sujetó de la camiseta al arquero rival, empujó a varios adversarios, le aplicó un violento cabezazo en el rostro a Marcelo Torres y, tras ver la tarjeta roja, le dio un golpe al juez en el brazo que hizo caer la cartulina al suelo.

Además, el arquero suplente de Newell’s, Gabriel Arias, fue suspendido por dos fechas bajo el artículo 13 1. b). El ex Racing y Defensa y Justicia fue expulsado tras ingresar al campo de juego ejerciendo una conducta violenta y tomar de la camiseta al arquero del Lobo, en medio del tumulto.

El boletín oficial también indicó que tanto Martín Ortega como Jerónimo Russo deberán cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsados por doble amarilla por diversas infracciones durante el primer tiempo del alargue. Por último, uno de los asistentes de Frank Darío Kudelka, Tomás González, recibió un partido de suspensión o una multa económica de $1.050.000.

La baja que tendrá el Lobo

En lo que respecta a Gimnasia, su arquero, Harlen Castillo, a quien Nicolás Ramírez le mostró la roja una vez finalizado el encuentro por emplear lenguaje ofensivo y burlarse de sus rivales, recibió una suspensión de solo una fecha.

Por lo tanto, el ex guardameta de Atlético Nacional y Deportes Tolima no estará disponible para visitar a Boca el próximo domingo a las 20.30 por los cuartos de final del torneo. Ante este panorama, Nelson Insfran se perfila para ser titular en La Bombonera. Sin embargo, en caso de que los dirigidos por Ariel Pereyra avancen a las semifinales, el colombiano de 33 años podrá regresar al arco platense.