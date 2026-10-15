Continuó la actividad en el Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En los anticipos de la 9° fecha de Primera A, Nobleza se trajo un empate de San Justo, y La Perla del Oeste derrotó a Sanjustino en barrio Mataderos. Gimnasia y Cosmos igualaron sin goles.

Colón de San Justo y Nobleza empataron 1 a 1 en uno de los adelantos de la 9° fecha.

La actividad en el Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina no se detiene. Por un lado se disputó otro cotejo válido de la 7° fecha, en el cual Juventud Unida de Candioti le ganó a Las Flores en condición de visitante, quedando pendiente de disputa el cruce entre Nobleza de Recreo con Sportivo Guadalupe. También se puso en marcha la 9° fecha, que involucra a los equipos santafesinos que juegan el Regional Amateur. Se registró el empate entre Colón de San Justo con Nobleza y Gimnasia y Esgrima con Cosmos, mientras que La Perla derrotó a San Justino en el Coloso del Oeste.

Actividad en el Clausura Lautaro Fagioli

En cumplimiento de la 7° fecha del certamen, en el estadio Alberto Garau, Juventud Unida de Candioti derrotó por 2 a 1 Las Flores II bajo el arbitraje de Juan Bonnin. Los dos goles para la escuada conducida por Martino Petitti llegaron en el primer tiempo por intermedio de Lucas Bonadeo, mientras que a cinco minuto del final del complemento el descuento para el conjunto naranja lo hizo Nazareno Vergara.

La Juve viene cumpliendo una muy buena campaña, con una sola derrota en lo que va del certamen, la primera fecha ante Ateneo Inmaculada, y por eso no extraña la muy buena ubicación en la tabla, ya que quedó segundo a solamente una unidad del puntero que es Colón de San Justo. En la próxima fecha, el representante de Candioti visitará a Independiente, y Las Flores será anfitrión de Sportivo Guadalupe.

Nobleza se trajo un empate de San Justo. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, y ya en uno de los adelantos de la 9° fecha, Colón de San Justo y Nobleza de Recreo igualaron 1 a 1 con el arbitraje de Maximiliano Moya. Nahuel Blanco puso en ventaja al Conquistador, que disputaron un buen encuentro pese a presentar una formación alternativa, pensando en el decisivo compromiso del próximo sábado por el Torneo Regional Federal Amateur.

Cuando el triunfo parecía quedarse en San Justo, Nobleza encontró la igualdad en el tramo final del segundo tiempo y selló el 1-1 definitivo. La igualdad para el elenco del Gringo Mario Donetti lo consiguió Facundo Chacón. De esta manera, para la Vizcachera resultó un resultado que lo mantiene en los puestos de vanguardia, quedó tercero a solamente dos unidades de Colón de San Justo que es el puntero.

El Conquistador también se encuentra disputando en paralelo el Regional Amateur.

Por la Zona B, La Perla del Oeste se trajo un triunfo en su visita al Coloso del Oeste bajo el referato de Nicolás Mottier. Fue por 2 a 0 ante Sanjustino, con goles que fueron marcados por Ivo Quiroz y Emanuel el Mono Fassi de penal. La próxima parada del Matador será brava y trascendente, ya que el domingo enfrenta a Los Andes de Alcorta en el partido de vuelta por los octavos de final del Torneo Regional Amateur, como visitante.

En el Gigante de Ciudadela, en un partido duro e intenso, muy friccionado, por momentos algo deslucido, Gimnasia y Esgrima empató 0 a 0 con Cosmos FC bajo el control de Carlos Córdoba. El conjunto conducido por Martín Binni se presentará el próximo fin de semana ante Ben Hur en barrio Parque Ilolay en el cruce de vuelta de los octavos de final del Regional Amateur, tras haber igualado 1 a 1 en el predio Nery Pumpido.

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 15, Juventud Unida de Candioti 14, Nobleza de Recreo 13, Universidad del Litoral 12, Cosmos y Colón de Santa Fe 10; Ateneo Inmaculada 9, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4, Las Flores II 1. Por su parte, la Zona B, se encuentra de esta manera: Sanjustino 17, El Quillá 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima 12, La Salle Jobson y Academia Cabrera 10, Ciclón Racing 9, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 8, Nacional 7, Deportivo Santa Rosa 4.

El sábado 17 se completará el noveno capítulo del Clausura de Primera A. En la Zona A jugarán Universidad del Litoral con Colón de Santa Fe, Independiente con Juventud Unida de Candioti, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Sportivo Guadalupe. En la Zona B lo harán Náutico El Quillá con Unión, Academia Cabrera con Ciclón Norte, Nacional con La Salle Jobson y Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing.