Pasaron de estar relegados a ser titulares en Colón de la mano de Iván Delfino

Tomás Giménez, Facundo Castet y Nicolás Thaller pasaron no jugar con Ezequiel Medrán a ser piezas claves en la estructura que Iván Delfino consolidó en Colón

El empate ante Mitre en Santiago del Estero todavía deja lugar para el debate en Colón . La falta de ambición ofensiva, especialmente en las últimas dos presentaciones fuera de Santa Fe, es una cuenta pendiente para un equipo que apenas logró inquietar con remates al arco.

Sin embargo, hay otro aspecto a destacar: encontró solidez defensiva y acumula cuatro partidos sin derrotas y sin recibir goles. En esa construcción hay tres nombres que merecen una mención especial: Tomás Giménez, Facundo Castet y Nicolás Thaller.

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De relegados a titulares en Colón

Los tres atravesaban un escenario muy diferente durante el ciclo de Ezequiel Medrán, cuando sus participaciones eran escasas o directamente parecían estar fuera de los planes principales. Con la llegada de Iván Delfino, el panorama cambió y hoy forman parte de una estructura que busca sostenerse de cara al Reducido. El caso más llamativo es el de Conejo Giménez, que llegó a ser tercero en la consideración. Sin embargo, encontró su oportunidad y se ganó un lugar en un equipo que hizo de la seguridad defensiva una de sus principales virtudes.

Tomás Giménez lleva tres partidos y medio sin que le hagan goles en Colón.

Una historia similar atraviesa Thaller, que prácticamente no tenía minutos durante la etapa anterior y su participación parecía difícil de imaginar. Es más, se pensó en negociar su salida. Hoy, en cambio, integra una última línea que viene mostrando regularidad y que logró sostener el arco en cero durante cuatro encuentros consecutivos.

Prensa Colón

Castet, por su parte, también cambió su situación. Durante el ciclo de Medrán se había evaluado la posibilidad de transferirlo con la intención de liberar un cupo en el plantel. El lateral terminó permaneciendo en Colón –estaba pronto a ser padre e irse lo hubiera complicado– y, con Delfino, consiguió un protagonismo que parecía lejano tiempo atrás.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Una defensa que encontró respuestas en Colón

El fútbol suele ofrecer cambios de escenario difíciles de anticipar. Jugadores que pierden terreno en una etapa pueden transformarse en alternativas importantes cuando cambian las necesidades, los entrenadores o las oportunidades. En Colón, Giménez, Thaller y Castet son ejemplos de esa dinámica.

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La racha defensiva no resuelve todas las dudas que dejó el equipo en sus últimas salidas. La producción ofensiva y la postura para afrontar los partidos como visitante siguen siendo cuestiones por mejorar. Pero, en la pelea por llegar al Reducido con aspiraciones, haber encontrado una base que responde atrás representa un punto de partida. De estar relegados a ganarse un lugar, los tres encontraron con Delfino un nuevo escenario. Ahora, el desafío será sostener ese nivel cuando cada partido empiece a tener un peso todavía mayor.