Colón de San Justo recibirá a El Quillá en una de las semis del certamen de Primera A. El otro cruce será entre Sanjustino con UNL el sábado 28.

El Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina ya está en su último tramo, donde desde este miércoles comenzarán a disputarse las Semifinales. En el Mercedes Alesso de Bieler, el Conquistador recibirá al Tiburón, mientras que el sábado la U visitará al Matador en el Coloso del Oeste. El Conquistador se encuentra disputando en paralelo el Regional Amateur y la Copa Concejo 0.0%, y llega tras eliminar a Ciclón Racing. El Tiburón lagunero goleó en la autopista a La Salle Jobson.

Tiempo de semifinales en el Clausura

Este miércoles 25 de noviembre en el Mercedes Alesso de Bieler a partir de las 21, Colón de San Justo recibirá a El Quillá. Mientras que el próximo sábado, Sanjustino abrirá las puertas del Coloso del Oeste para enfrentar a UNL en el Coloso del Oeste. Recordemos que ambos encuentros son a partido único y en caso de igualdad irán directamente a los penales.

En el Portón del Norte Santafesino, el Conquistador buscará meterse en una final liguista en que será su último partido como local de este 2026. Una noche especial para alentar, acompañar y agradecerle a este plantel por todas las alegrías que nos regaló durante el año.

Por la conquista del Torneo Apertura, por el ascenso deportivo al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027, el elenco de Mauricio Chiementín viene de caer por el Regional Amateur por 4 a 0 frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, y de dejar en el camino a Ciclón Racing al que superó por 3 a 1.

En el caso de El Quillá, los conducidos por Martín Mazzoni llegan tras golear por 3 a 0 a La Salle Jobson en el predio de la autopista. El plantel citado para viajar al Portón del Norte es el siguiente: Federico Appendino, Joaquín Saborido, Pablo Bernia, Juan Manuel Gómez, Federico Macchi, Lautaro Marchionatti, Manuel Olcese, Bautista Croci, Bautista González, Santiago Inginio, Lucio López, Gastón Losa, Maximiliano Piccinino, Ignacio Presser, Leandro Puig, Lucas Roteta, Joaquín Felizia y Facundo Losa.

Más información de los torneos liguistas

Este miércoles comenzarán a disputarse las semifinales del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la División Reserva, donde el Deportivo Nobleza recibe a Colón en el Lolo Bossio. El viernes en horas de la siesta se medirán Unión y Cosmos para cerrar la fase. El miércoles 25, a las 21.30, Nobleza de Recreo jugará con Colón, y el viernes 27, a las 16, en el predio CIFFU, Unión se cruzará con Cosmos. La Vizcachera viene de imponerse a Independiente de Santo Tomé por 1 a 0, y el Sabalero derrotó de visitante en la autopista ante Ateneo Inmaculada por la mínima diferencia.

En cuanto a la división Reserva B, con el duelo entre El Cadi y Santa Fe se define el campeón del Octogonal del Clausura 2026: El escenario será la casa de Gimnasia y Esgrima y el partido se disputará en la antesala a la gran Final por el segundo ascenso a la élite de la Liga Santafesina. El cruce está pautado para las 14, entre El Cadi de Rincón y Santa Fe FC.

En relación al Torneo Clausura de Primera B, el próximo sábado se definirá quién acompañará a Santa Fe Fútbol Club a la máxima división de la Liga Santafesina: En la tardecita del 28 de noviembre, uno de los dos vuelve a Primera y será en el barrio Ciudadela. Será en el marco de la Final entre el segundo y el tercero de la Tabla Anual 2026 de nuestra Segunda División. El cruce entre la entidad de Altos del Valle y Casa Turquesa está fijado para las 18 en cancha de Gimnasia y Esgrima.

Actividad en la Copa Concejo 0.0%

Continúa la disputa de las diferentes etapas en la Copa Concejo 0.0%, torneo organizado y creado por la Liga Santafesina, CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe. El lunes La Perla le ganó a Colón de San Justo 4 a 0, con goles de Julio Ocampo, Mauro Romero, Ivo Quiroz y Lucas Ojeda, donde el partido se dio por terminado con el resultado de planilla al momento de la suspensión. Por los cuartos de final, este jueves 26 de noviembre, a las 20.30, Colón de Santa Fe se medirá con La Perla del Oeste. En los octavos de final, en la noche del martes, en el Coloso del Oeste, Cosmos FC derrotó a Sanjustino por 2 a 1.