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De trabajar en la construcción a ser el máximo goleador de la Primera Nacional

Franco Fagúndez de Morón atraviesa el mejor momento de su carrera después de superar etapas difíciles y quedarse sin club.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 10:35hs
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De trabajar en la construcción a ser el máximo goleador de la Primera Nacional

La carrera de Franco Fagúndez demuestra que en el fútbol no siempre alcanza con el talento ni los tiempos son iguales para todos. Hoy, el atacante de Deportivo Morón disfruta de un presente que pocos hubieran imaginado años atrás: con 14 goles en 33 partidos, se convirtió en el máximo anotador de la Primera Nacional y es una de las cartas más importantes de un equipo que pelea por subir de categoría. Sin embargo, antes de llegar a este escenario, debió atravesar momentos en los que jugar parecía un lujo difícil de sostener.

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De las Inferiores de Sarmiento a ganarse la vida fuera de una cancha

Nacido en Uruguay, pero identificado con Junín, Fagúndez encontró en las divisiones formativas de Sarmiento su primera gran oportunidad. Llegó hasta la Reserva, aunque en 2021 su vínculo con el club terminó y debió buscar nuevos caminos. Tuvo un paso por la Reserva de Nacional, volvió a su país para jugar en Paysandú y tampoco consiguió la continuidad que necesitaba.

El panorama se complicó al punto de que el fútbol dejó de ser su principal actividad. Mientras disputaba partidos en la Liga Deportiva del Oeste con River de Junín, trabajaba en una empresa dedicada a la construcción de viviendas. Además, cuando podía, ayudaba con los repartos de la rotisería de su padre.

La estabilidad laboral contrastaba con la incertidumbre deportiva. Tenía un empleo formal, pero la ilusión de convertirse en futbolista profesional seguía latente, aunque cada vez parecía más lejana. El propio delantero reconoció que, después de quedar afuera de Sarmiento y terminar en una liga amateur, no imaginaba alcanzar el lugar que ocupa actualmente.

Su historia empezó a cambiar en Junín. Con la camiseta de River se destacó rápidamente y en 2022 fue campeón del Torneo Nocturno, además de terminar como goleador. Ese rendimiento le abrió las puertas de Sportivo Peñarol de San Juan, donde buscó afirmarse en el Federal A. Una lesión, sin embargo, frenó su progreso y lo obligó a regresar.

En marzo de 2023 llegó a El Linqueño. El paso por el conjunto bonaerense resultó importante para recuperar terreno y volver a competir en una categoría que podía servirle como vidriera. Aunque todavía no tenía contrato profesional, contaba con un ingreso que le permitía sostenerse mientras perseguía su objetivo.

El salto al profesionalismo, la conexión con Merentiel y el presente en Morón

A mediados de 2023 apareció otra oportunidad. Juan Manuel Sara, que lo había observado durante su etapa en el Federal A, lo convocó para sumarse a Estudiantes de Buenos Aires. Allí consiguió mejores condiciones económicas y pudo dar el paso que tanto había esperado: dedicarse de lleno al fútbol.

En Caseros también vivió una anécdota que todavía recuerda con cariño. Durante un amistoso a puertas cerradas frente a Boca, en 2024, conoció más de cerca a Miguel Merentiel, delantero uruguayo con quien comparte sus raíces en Paysandú.

La conexión surgió de manera natural. Fagúndez le contó que sus tíos conocían a Merentiel porque ambos se criaron cerca del barrio de su abuela. En medio de la charla, el atacante de Boca le preguntó por sus botines y se enteró de que tenía un solo par y atravesaba una situación económica ajustada.

Después del encuentro, Merentiel lo buscó y le regaló dos cajas de botines y ropa. El gesto dio inicio a una relación que continuó con conversaciones e invitaciones para verlo jugar en la Bombonera. Para Fagúndez, aquel episodio fue una muestra de la humildad y la calidad humana de su compatriota.

En Estudiantes tuvo que esperar para conseguir continuidad. Su mejor versión comenzó a aparecer con Walter Otta, entrenador que luego volvió a cruzarse en su camino en Deportivo Morón. En el conjunto de Caseros disputó 49 partidos y convirtió cuatro goles, números que reflejan una etapa de crecimiento, aunque también dejó una cuenta pendiente: tuvo pocas oportunidades en Primera División durante su paso por Deportivo Riestra, donde apenas sumó dos presentaciones.

Hoy, a punto de cumplir 28 años, Fagúndez atraviesa una realidad muy distinta de aquella en la que repartía su tiempo entre la construcción y el fútbol amateur. Con 14 tantos en 33 encuentros, se transformó en una pieza determinante de Morón y en el máximo goleador de la Primera Nacional.

Su recorrido no fue lineal ni estuvo libre de obstáculos. Hubo contratos que no llegaron, una lesión que interrumpió su progreso y momentos en los que el sueño profesional parecía quedar atrás. Pero siguió jugando, encontró oportunidades en el ascenso y terminó convirtiéndose en uno de los nombres propios de la temporada. De aquel trabajador que no sabía si podría continuar en el fútbol al goleador que hoy ilusiona al Gallito, Fagúndez construyó una historia de perseverancia y revancha.

Primera Nacional delantero Deportivo Morón Franco Fagúndez
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