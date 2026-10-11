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Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional en 2027

Tras caer ante River en el Monumental, el conjunto cordobés quedó condenado al descenso por los promedios cuando todavía restan cuatro fechas para cerrar la primera fase del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 09:37hs
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Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría y jugará en la Primera Nacional en 2027

Estudiantes de Río Cuarto no pudo sostener su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino y jugará en la Primera Nacional durante 2027. La derrota por 1-0 frente a River terminó de sentenciar su destino, ya que, con cuatro jornadas por delante en la primera fase del Torneo Clausura, se quedó sin posibilidades matemáticas de revertir su situación en la tabla de los promedios. Así, el León del Imperio volverá a disputar la Segunda División.

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Una campaña que terminó con el descenso

El equipo conducido por Rubén Forestello llegó al compromiso ante el Millonario con un panorama muy complicado. Necesitaba sumar de a tres para conservar alguna esperanza de permanecer en Primera, pero no logró dar el golpe en el Monumental y confirmó su pérdida de categoría.

Además de su ubicación en la tabla de promedios, el conjunto cordobés ocupa el último puesto de la Tabla Anual, una muestra de las dificultades que atravesó durante la temporada. Su regreso a la máxima división había llegado en 2025, cuando consiguió el ascenso tras vencer a Deportivo Madryn por un global de 3-1 en la final del Reducido.

Sin embargo, la experiencia en Primera estuvo lejos de las expectativas. En 28 partidos disputados, Estudiantes acumuló apenas 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y 21 derrotas. A esos resultados se sumó una marcada falta de eficacia ofensiva: convirtió solamente 11 goles y recibió 40.

Los únicos triunfos del León del Imperio fueron en condición de local. En el Torneo Apertura derrotó 2-0 a Huracán, mientras que en el Clausura se impuso por 1-0 ante Tigre.

Por el formato de la competencia, el equipo cordobés solamente se enfrentó a dos de los cinco grandes del fútbol argentino: River y San Lorenzo. De esta manera, regresará a la Primera Nacional sin haber jugado ante Boca, Independiente ni Racing.

Aldosivi, en la pelea por evitar el otro descenso

Con la caída de Estudiantes de Río Cuarto confirmada por los promedios, todavía queda por resolver qué equipo perderá la categoría a través de la Tabla Anual. En esa disputa, Aldosivi aparece entre los principales candidatos a descender, aunque aún conserva posibilidades matemáticas de mantenerse en Primera.

El conjunto marplatense suma 16 puntos y necesita aprovechar las cuatro fechas restantes para achicar la distancia con los equipos que lo anteceden en la clasificación.

Por encima del Tiburón se encuentran Deportivo Riestra, con 22 unidades; Central Córdoba y Platense, con 26 cada uno; y Atlético Tucumán, con 28. La diferencia es considerable, por lo que Aldosivi deberá sumar una importante cantidad de puntos y esperar otros resultados para sostener sus chances.

El equipo de Mar del Plata había logrado conservar su lugar en la máxima categoría al derrotar 3-2 a San Martín de San Juan en la última jornada de 2025. Ahora, vuelve a afrontar una definición decisiva, con el objetivo de evitar el descenso y continuar en Primera División.

Estudiantes de Río Cuarto Primera Nacional descenso
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