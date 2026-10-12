¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

Colón recibiría a Midland en el Brigadier López si la fase regular terminara con las posiciones actuales. Cómo será el formato para el segundo ascenso.

La Primera Nacional entra en la recta decisiva y la pelea por el segundo ascenso empieza a tomar forma. Con las posiciones actuales, Colón se estaría clasificando al Reducido y jugaría como local ante Midland, quinto de la Zona B, en un cruce que todavía puede cambiar antes del cierre de la fase regular.

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El equipo santafesino acumula 53 puntos en 33 partidos y ocupa el quinto lugar de la Zona A. Midland suma 51 unidades en la misma cantidad de encuentros y marcha quinto en la Zona B. Si las posiciones se mantienen, el Sabalero tendría la ventaja de jugar en el Brigadier López y avanzar en caso de empate durante los 90 minutos.

Así quedarían los cruces de la primera fase

Según el reglamento de la AFA, clasifican los equipos ubicados del segundo al octavo puesto de cada zona: siete por grupo, con un total de 14 clubes. La primera instancia se disputa a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado.

Con las tablas actuales, los enfrentamientos serían los siguientes:

* Deportivo Morón (2° Zona A) vs. Colegiales (8° Zona B).

* Temperley (2° Zona B) vs. Almirante Brown (8° Zona A).

* Godoy Cruz (3° Zona A) vs. Deportivo Maipú (7° Zona B).

* Atlanta (3° Zona B) vs. Ciudad de Bolívar (7° Zona A).

* Deportivo Madryn (4° Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (6° Zona B).

* Gimnasia de Jujuy (4° Zona B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (6° Zona A).

* Colón (5° Zona A) vs. Midland (5° Zona B).

Estos cruces son provisorios y dependen de cómo finalicen ambas zonas. En el caso de los dos quintos, la localía se define por puntos, diferencia de gol, goles a favor y, de persistir la igualdad, sorteo. Con los números actuales, Colón tendría la ventaja ante Midland.

Qué pasa si hay empate y cómo se juega la segunda fase

La primera fase tiene una particularidad importante: no hay tiempo suplementario ni definición por penales. Si el partido termina igualado a los 90 minutos, se clasifica el equipo que haya terminado mejor ubicado en la tabla de su zona.

Prensa Colón

Después de esa instancia, a los siete ganadores se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso. Así quedarán ocho equipos para disputar la segunda fase, cuyos cruces se establecerán mediante una tabla general que prioriza la posición en la zona y luego los puntos, la diferencia de gol y los goles a favor. El perdedor de la final por el primer ascenso ocupará el primer lugar de esa clasificación.

Los enfrentamientos serán:

* 1° vs. 8°.

* 2° vs. 7°.

* 3° vs. 6°.

* 4° vs. 5°.

Esta etapa se disputará a partidos de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado jugará la revancha como local y tendrá ventaja deportiva: si al término de los dos encuentros persiste la igualdad en puntos y diferencia de gol, avanzará el mejor posicionado en la tabla general de esa fase.

Semifinales y final: el último paso hacia Primera

Los cuatro ganadores de la segunda fase accederán a las semifinales, que también se jugarán a ida y vuelta. Los cruces se definirán con una nueva tabla general: el mejor ubicado se enfrentará al cuarto y el segundo jugará ante el tercero. Si el perdedor de la final por el primer ascenso llega a esta instancia, ocupará el primer puesto de la clasificación.

La final por el segundo ascenso tendrá el mismo formato: dos partidos, con la revancha en el estadio del equipo mejor ubicado. En caso de igualdad en puntos y diferencia de gol tras los dos encuentros, la definición se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

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El ganador del Reducido conseguirá el segundo ascenso a la Liga Profesional. Para Colón, terminar lo más arriba posible no solo será importante para asegurarse la clasificación, sino también para obtener ventajas deportivas en el camino eliminatorio. Por ahora, el panorama lo ubica ante Midland en el Brigadier López, aunque todavía queda camino por recorrer antes de conocer los cruces definitivos.