El presidente de la AFA se reunió con la exvicepresidenta de Costa Rica

LEER MÁS: Herrón toca poco en Boca para recibir a Lanús por los playoffs

Campbell Bar actualmente preside el Centro de Deporte y Derechos Humanos con sede en Ginebra (The Centre of Sports and Human Rights), lugar importante donde busca dar pasos firmes a nivel ecuménico.

Además de Tapia y la dirigente costarricense, estuvieron en la reunión de Ezeiza, el Doctor Andrés Paton Urich y la Doctora Paula Ojeda.