Miretti y las elecciones en Unión: "El padrón provisorio no tiene irregularidades"

"Se repasaron todos los puntos y los distintos detalles que hacen a la fecha de votación. El padrón no tiene irregularidades, hubo planteos de cómo se armó el padrón provisorio, mostramos el archivo excel, abrimos el sistema, pudieron ver sobre socios testigos que no entendía la oposición, pero todo está on line", aseveró.

Para después detallar: "Se mostró cómo se generan pagos, fechas de ingreso, está todo de acuerdo al estatuto, es un padrón privisorio, seguramente la cantidad de votantes va a mermar un poco con el definitivo y alrededor de 11.000 socios podrán votar".

LEER MÁS: Elecciones en Unión: Encuentro Unionista denuncia "un padrón viciado"

Más detalles de la reunión

En otro tramo de la charla, Miretti confesó que "todas las partes ahora saben cómo funciona el sistema de Boletería Vip, muchos clubes estamos suscriptos, usamos esa base de datos que nos da el sistema, cuando uno paga la cuota todo se carga, ninguno lo puede manejar".

En referencia al encuentro con los sectores opositores, subrayó que "siempre hubo diálogo y lo va a seguir habiendo, ahora hay que generar el padrón definitivo para volver a ser revisado por algún tema puntual. Se chequea que no existan errores, el 14 de mayo a las 20 será la presentación de listas, con cargos y planillas firmadas por los candidatos".

Antes de su despedida, añadió: "Los fiscales se confirmarán con la oficialización de listas el lunes 19, se va a votar en el anexo nuevo del IPEI, con accesos cómodos y sin problemas".