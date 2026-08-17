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Manchester City cerró al reemplazante de Rodri y no es Enzo Fernández

El marroquí Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del último Mundial, tiene todo acordado para dejar Lille y sumarse al proyecto de Enzo Maresca. La operación podría alcanzar los 100 millones de euros

17 de agosto 2026 · 13:55hs
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Ayyoub Bouaddi será refuerzo de Manchester City.

Ayyoub Bouaddi será refuerzo de Manchester City.

Cuando todo parecía indicar que Enzo Fernández sería el reemplazante de Rodri, quien llegó a un acuerdo para ser nuevo refuerzo de Barcelona, Manchester City cambió de rumbo en este mercado de pases y cerró la llegada de Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del Mundial 2026 con Marruecos y máxima promesa de Lille.

Manchester City no incorporará a Enzo Fernández

El acuerdo por las condiciones personales del volante de apenas 18 años se habría cerrado hace algunos días. Aunque inicialmente se había contemplado que la operación pudiera concretarse recién en 2027, se incorporará ahora al plantel ciudadano en una operación que rondará los 100 millones de euros.

Después de la contundente derrota ante Arsenal en la final de la Community Shield, Enzo Maresca fue consultado por la posible llegada del mediocampista: "Sigue siendo jugador del Lille. Pero, en el caso de cualquier nuevo fichaje, sin duda cuanto antes llegue, mejor, porque empezamos la Premier League dentro de una semana. Si empiezan a entrenar con nosotros lo antes posible, mejor, porque así podrán entender la forma en que queremos jugar".

De quien no dio demasiadas precisiones fue del argentino que llegó a la final de la Copa del Mundo. El DT de Manchester City lo conoce muy bien de su paso por Chelsea, que lo abucheó días atrás, pero en la conferencia previa al partido con los Gunners fue consultado sobre su posible arribo y lanzó una contundente respuesta: "En este momento tengo que darte la misma respuesta que desde el primer día, que siempre será la misma. Es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores”.

En cuanto a Bouaddi, de las apariciones más fulgurantes de los últimos años, mantiene características que lo convierten en uno de los proyectos más interesantes de su generación. Su edad contrasta con una personalidad y una madurez poco habituales para un jugador que recién está dando sus primeros pasos en el círculo central.

Su principal virtud aparece en la manera de administrar la pelota. Bouaddi juega con naturalidad, inteligencia y seguridad, además de mostrar una lectura del juego que le permite anticiparse a las situaciones. Su físico también acompaña: mide 1,85 metros y tiene margen para seguir desarrollándose. Un combo perfecto para reemplazar a Rodri y sentir lo menos posible su ausencia.

Con su inminente llegada a la Premier League, Manchester City apuesta por uno de los volantes que aparecen como protagonistas del futuro. La operación, además, marca un giro en la búsqueda del reemplazante de Rodri y deja a Enzo Fernández fuera de los planes.

Manchester City Enzo Fernández Rodri
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