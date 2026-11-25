Mientras se juega su última carta para llegar a la Libertadores, River empieza a planificar el 2027 y puso sus ojos en Tomás Palacios, zaguero de Estudiantes

Mientras concentra sus energías en el compromiso ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, River también empieza a proyectar lo que será la próxima temporada. El partido en Alta Córdoba tendrá un valor especial: no solamente definirá su continuidad en la pelea por el título, sino que representa la última posibilidad que le queda para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores. Un objetivo que puede modificar considerablemente la planificación del 2027.

En Núñez saben que necesitan cambiar la imagen después de varios años en los que los resultados estuvieron lejos de las expectativas. Por eso, más allá de lo que suceda en el cierre del campeonato, la dirigencia ya comenzó a analizar alternativas para reforzar el plantel. Y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Tomás Palacios .

El defensor, actualmente en Estudiantes de La Plata, atraviesa un gran momento y se convirtió en una pieza importante del equipo que conduce Alexander Medina. Llegó a préstamo durante 2026 y rápidamente consiguió hacerse un lugar en la formación titular, siendo uno de los protagonistas de la campaña que depositó al Pincha en la final de la Copa Libertadores, donde este sábado enfrentará a Palmeiras.

Su crecimiento también tuvo repercusión a nivel internacional. Los rendimientos en el conjunto platense le permitieron recibir el llamado de Lionel Scaloni para las fechas FIFA de octubre y noviembre. Incluso, tuvo su estreno oficial con la Selección argentina en la goleada 7-0 frente a Burkina Faso, un antecedente que terminó de potenciar su proyección.

Con ese recorrido, Palacios despertó el interés de River, que ya habría iniciado gestiones para intentar incorporarlo. Según informó el periodista Germán García Grova a través de sus redes sociales, las negociaciones entre el Millonario y el Inter de Milán, propietario de su ficha desde que lo adquirió en 2024 tras su paso por Independiente Rivadavia, se encuentran avanzadas.

Otro dato que alimenta las posibilidades de una operación es que el futbolista habría dado el visto bueno para avanzar con su llegada a Núñez. De esta manera, las próximas semanas podrían ser importantes para conocer cómo evoluciona una negociación que River pretende encaminar con vistas al armado del plantel para el próximo año.