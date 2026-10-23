Estudiantes hizo historia en el Maracaná, eliminó a Flamengo y va por la Copa Libertadores

El Pincha resistió con un hombre menos, empató sin goles y se impuso 3-2 desde los doce pasos con Fernando Muslera como figura. Palmeiras será el rival en la final.

Estudiantes consiguió una clasificación inolvidable en Brasil. En el mítico Maracaná, el conjunto dirigido por Alexander Medina dejó en el camino a Flamengo, vigente campeón de América, tras igualar 0-0 en los 90 minutos y ganar 3-2 en la tanda de penales. Con diez jugadores durante casi todo el complemento, el Pincha encontró en Fernando Muslera a su gran salvador y aseguró su lugar en la definición continental.

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Muslera fue decisivo y Estudiantes resistió ante Flamengo

El equipo platense mostró carácter desde el inicio y generó algunas de las oportunidades más peligrosas de la primera mitad. Agustín Rossi respondió ante un intento de Marcos Rojo y luego tuvo como aliado al palo tras un disparo de Baltasar Rodríguez. Del otro lado, Pedro dispuso de una ocasión para el conjunto carioca, pero no logró acertar al arco.

La historia se complicó a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Rodríguez vio la segunda amarilla por sujetar a Samuel Lino. Con un futbolista menos, Estudiantes debió multiplicar los esfuerzos para contener a Flamengo, que no pudo aprovechar la ventaja numérica. En el cierre, Muslera sostuvo el cero con una intervención fundamental frente a un cabezazo de Gonzalo Plata.

La definición desde los doce pasos terminó de consagrar al arquero uruguayo. Muslera les negó el gol a Jorginho y Lucas Paquetá, mientras que José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios acertaron para el Pincha. Edwuin Cetré también tuvo su oportunidad, pero falló su remate. Finalmente, el guardameta volvió a imponerse ante Bruno Henrique y desató la celebración visitante.

El Pincha vuelve a soñar con la gloria continental

Después de la clasificación, Marcos Rojo destacó la personalidad del equipo para afrontar un compromiso de semejante exigencia. El defensor remarcó que Estudiantes se plantó con confianza en una cancha complicada y sostuvo su convicción hasta el último momento, incluso cuando debió jugar en inferioridad numérica.

Muslera, protagonista indiscutido de la noche, expresó su felicidad por el resultado y valoró el esfuerzo colectivo. El arquero también resaltó la importancia de mantenerse firme en los momentos adversos y manifestó su ilusión de disputar la final en Uruguay, su país natal.

La clasificación representa el regreso de Estudiantes a una final de la Copa Libertadores después de 17 años. La última vez había sido en 2009, cuando conquistó el título bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón como capitán. Ahora, la Brujita vivirá el desafío desde su lugar como presidente del club.

El próximo 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, el conjunto platense buscará una nueva conquista internacional frente a Palmeiras. Tras superar una prueba de máxima exigencia en Río de Janeiro, el Pincha quedó a un paso de volver a levantar el trofeo más importante del continente.