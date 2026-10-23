Estudiantes se acerca al Mundial de Clubes 2029 y así quedó el ranking de los argentinos

Tras meterse en la final de la Libertadores, el Pincha quedó tercero en el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029. Racing y otros ocho argentinos también suman puntos.

Estudiantes dio un paso importante en la Copa Libertadores y también mejoró su panorama de cara al Mundial de Clubes 2029. Después de eliminar a Flamengo en las semifinales, el equipo platense quedó entre los tres mejores del ranking de la Conmebol, una tabla que definirá parte de los clasificados a la próxima edición del certamen internacional. Racing es el otro argentino mejor ubicado, aunque bastante más atrás.

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Cómo está la clasificación al Mundial de Clubes 2029

La competencia se disputará en 2029 y, si mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis plazas: cuatro destinadas a los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028 y otras dos para los mejores ubicados en el ranking continental que no hayan conseguido el boleto por esa vía.

El sistema de puntuación contempla tres unidades por acceder a la fase de grupos, tres por cada victoria, una por empate y tres adicionales por cada ronda superada. Al finalizar el ciclo, los dos equipos mejor posicionados que no hayan clasificado como campeones obtendrán su lugar.

Actualmente, Flamengo ya aseguró su participación como campeón de la Libertadores 2025. Palmeiras lidera entre los equipos que pelean por los cupos del ranking, con 82 puntos, mientras que Estudiantes suma 62 y ocupa el tercer puesto de la clasificación general. Sin embargo, como Palmeiras y el Pincha definirán la Libertadores 2026, uno de los dos se clasificará como campeón y liberará un lugar por ranking. En ese escenario, Liga de Quito, que acumula 61 unidades, también aparece bien perfilado.

Hay una condición importante: ningún país puede contar con más de dos representantes clasificados por ranking, aunque ese límite no se aplica a los clubes que consigan el título continental. Por eso, los resultados de las próximas ediciones de la Libertadores serán determinantes para conocer cuántos equipos argentinos podrán participar.

Detrás de Estudiantes aparece Racing, con 35 puntos. Más abajo figuran Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, todos con 24 unidades; River suma 23, aunque no acumula puntos por disputar la Copa Sudamericana. Rosario Central tiene 20, Central Córdoba 14, Lanús 12, Boca 10 y Talleres 7.

El ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Flamengo — 83 puntos ( clasificado ).

Palmeiras — 82.

Estudiantes de La Plata — 62.

Liga de Quito — 61.

Independiente del Valle — 40.

Racing — 35.

Cerro Porteño — 34.

Fluminense — 28.

Peñarol — 26.

Corinthians — 25.

San Pablo — 25.

Independiente Rivadavia — 24.

Platense — 24.

Vélez — 24.

River — 23.

Rosario Central — 20.

Central Córdoba — 14.

Lanús — 12.

Boca — 10.

Talleres — 7.

La tabla todavía puede cambiar considerablemente durante las próximas dos temporadas. Para Estudiantes, la posibilidad de ganar la Libertadores no solo representa la chance de levantar otro título: también puede asegurarle el pasaje al Mundial de Clubes y modificar el reparto de plazas para el resto de los equipos argentinos.