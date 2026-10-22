Por qué Unión y Estudiantes tienen "la guardia alta" por el árbitro Pablo Dóvalo

Unión recibirá este lunes a Estudiantes, a las 19, en el 15 de Abril. Los antecedentes de Pablo Dóvalo con ambos equipos presentan un panorama particular.

Unión empieza a palpitar un partido importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura, pero también estará atento a un aspecto que suele generar preocupación en la previa: el arbitraje. Pablo Dóvalo fue designado para dirigir el encuentro ante Estudiantes , que se disputará este lunes a las 19 en el estadio 15 de Abril, por el cierre de la fecha 14 de la Zona A.

La designación llega después de una semana en la que el juez quedó en el centro de las críticas por su actuación en el partido entre Belgrano y River, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Algunas de sus decisiones generaron fuertes cuestionamientos y volvieron a poner su desempeño bajo la lupa.

En ese encuentro se produjeron dos situaciones que despertaron controversia. Una de ellas fue la expulsión de Lisandro López por una infracción sobre Ángel Correa, decisión que posteriormente fue revisada por el VAR y corregida. También hubo cuestionamientos en una acción vinculada con una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel, tras el primer gol del equipo millonario.

Ahora, Dóvalo tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un compromiso que puede resultar importante para el futuro de Unión en el campeonato. En Santa Fe, la atención estará puesta tanto en el rendimiento del equipo como en el desarrollo de un partido en el que cada decisión arbitral puede adquirir relevancia.

Los antecedentes de Pablo Dóvalo con Estudiantes

El historial del árbitro con el conjunto platense tampoco presenta números favorables para el Pincha. Según los datos consignados en la información original, Dóvalo dirigió a Estudiantes en 11 oportunidades, con un balance de tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

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El antecedente más reciente corresponde a la sexta fecha del actual Torneo Clausura, cuando el equipo dirigido por Alexander Medina perdió 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani.

Con esos números, el conjunto visitante llegará al 15 de Abril con un registro adverso bajo la conducción arbitral de Dóvalo, aunque las estadísticas por sí solas no permiten anticipar lo que sucederá en el próximo encuentro.

¿Cómo le fue a Unión con Dóvalo?

El historial del Tatengue con el juez también merece atención. De acuerdo con los antecedentes aportados, Dóvalo dirigió a Unión en tres oportunidades, con una victoria y dos derrotas.

El único triunfo rojiblanco se produjo el 13 de septiembre de 2014, cuando Unión venció 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por la Primera Nacional.

Las dos caídas llegaron en 2021. El 8 de octubre, el equipo santafesino perdió 2-1 ante Platense en el estadio 15 de Abril. Posteriormente, el 3 de diciembre de ese año, cayó 2-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades.

Se trata de una muestra reducida, correspondiente a partidos de distintas temporadas y competencias, por lo que no constituye por sí sola un indicador del arbitraje que tendrá el próximo lunes. Sin embargo, forma parte de los antecedentes que acompañan la previa del encuentro.

Un partido en el que Unión necesita concentrarse en todo

Para el Tatengue, el desafío será hacerse fuerte en casa y aprovechar el respaldo de su gente frente a un rival exigente. La designación de Dóvalo agrega un elemento más a la previa, especialmente por las controversias recientes que rodearon al árbitro.

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Con Estudiantes como rival y la pelea por los objetivos del Clausura en el horizonte, Unión buscará que el protagonismo pase por su juego para seguir con chances de acceder a los playoffs. La guardia alta estará puesta en el desarrollo del partido, con la expectativa de que el arbitraje esté a la altura de un compromiso que promete intensidad de principio a fin.