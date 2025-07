Franco Colapinto criticó la estrategia de Alpine

Luego de otra frustrante actuación Franco Colapinto aseguró: "Creo que las dos paradas que hicimos no nos ayudaron"

Una vez concluido el Gran Premio, Colapinto aseguró: "Creo que paramos una vuelta tarde o dos vueltas tarde y después con esas dos paradas no ayudó. Después de cinco vueltas con las gomas nuevas empezó a sentirse como antes, así que nada, perdí dos o tres puestos por la parada que no pude recuperar".-

Para luego agregar: "Fue una carrera dura, creo que un poco el aire sucio ese cuando salí con la goma lisa me costó un poco, se me hizo gastar mucho la goma y después costó. Fue una carrera larga, intentamos avanzar, pero creo que estamos ahí medio frenados en un momento".

Posteriormente, el piloto argentino expresó: "Iba mucho más rápido en las rectas y más lentos en las curvas y sino podés pasar te quedás un poco atorado. Con la lluvia iba rápido y me estaba acercando un poco a Pierre (Gasly) después con la goma lisa creo que me faltó ritmo".

Y finalizó: "Fue una carrera positiva en general en lo que respecta a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto a ritmo, nos costó mucho con la goma lisa otra vez, sin ritmo, patinando mucho, el aire sucio me costaba, creo que no fue buena carrera en general para nosotros”.