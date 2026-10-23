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Gimnasia de Mendoza recibe a Platense con la mira puesta en los playoffs

El Lobo recibe este viernes a las 18.30 al Calamar por la fecha 14 del Clausura. Gimnasia busca recuperarse y Platense necesita volver al triunfo.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 08:21hs
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Gimnasia de Mendoza recibe a Platense con la mira puesta en los playoffs

Gimnasia de Mendoza recibirá a Platense este viernes, desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Darío Franco intentará recuperarse tras la caída frente a Vélez y sostenerse entre los clasificados a octavos de final, mientras que el Calamar buscará cortar su racha sin victorias.

LEER MÁS: Lanús le ganó a Platense y desplazó a River de los puestos de clasificación a las copas

Cómo llegan y qué se sabe de las formaciones

El conjunto mendocino viene de perder 1-0 ante Vélez, luego de haber conseguido una victoria por el mismo resultado frente a Newell's. Por eso, buscará aprovechar la localía para reencontrarse con los tres puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Platense, en tanto, atraviesa un presente complicado. La derrota por 1-0 frente a Lanús prolongó su sequía de triunfos a tres encuentros, luego de los empates ante Argentinos Juniors (1-1) y Vélez (2-2). El equipo de Martín Palermo necesita sumar para recuperar terreno en la tabla y conservar sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Por el momento, ninguno de los entrenadores confirmó sus respectivas alineaciones. Las formaciones se conocerán en la previa del encuentro.

Posible formación de Gimnasia de Mendoza: a confirmar. DT: Darío Franco.

Posible formación de Platense: a confirmar. DT: Martín Palermo.

El partido comenzará a las 18.30 y será televisado por TNT Sports Premium. Hernán Mastrángelo estará a cargo del arbitraje, mientras que Germán Delfino será el responsable del VAR.

Datos del partido

  • Partido: Gimnasia de Mendoza vs. Platense.

  • Fecha: viernes 23 de octubre.

  • Horario: 18.30.

  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

  • TV: TNT Sports Premium.

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.

  • VAR: Germán Delfino.

Gimnasia de Mendoza Platense playoffs Clausura
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