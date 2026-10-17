Vélez recibe a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de recuperarse y sumar tres puntos en el Clausura

Veléz será local este sábado a las 20 ante el conjunto mendocino, que llega en alza tras ganar su último encuentro y quiere seguir escalando en la Zona A.

Vélez y Gimnasia de Mendoza se medirán este sábado desde las 20 en el estadio José Amalfitani, en un duelo correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Liniers buscará recuperarse tras caer frente a Lanús, mientras que la visita intentará prolongar su racha positiva y sumar puntos importantes para sostenerse entre los clasificados de su grupo. Vélez Vélez

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Vélez necesita reaccionar y Gimnasia apuesta a su buen presente

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de sufrir una derrota por 2-0 ante Lanús, que se impuso con los tantos de Sasha Marcich y un gol en contra de Tomás Marchiori. Pese al traspié, el Fortín se mantiene en la cuarta posición de la Zona A, a cinco unidades del líder.

En paralelo, la institución de Liniers confirmó la continuidad de Manuel Lanzini hasta 2027. Sin embargo, en la Tabla Anual el panorama es más exigente: Vélez reúne 49 puntos y aparece cuarto, detrás de Rosario Central, que tiene 50; Argentinos Juniors y Boca, con 51; e Independiente Rivadavia, que lidera con 52.

Del otro lado, Gimnasia de Mendoza afrontará el compromiso después de vencer 1-0 a Newell's en su estadio. Agustín Módica fue el autor del único tanto y, con nueve conquistas, se mantiene como el máximo goleador del campeonato.

El triunfo le permitió al equipo mendocino llegar a los 20 puntos y ubicarse sexto en la Zona A, aunque con una diferencia de gol inferior a la de Lanús. Ahora buscará aprovechar su buen momento para sumar nuevamente fuera de casa y mantenerse en zona de clasificación.

Las posibles formaciones y los detalles del encuentro

Vélez podría salir al campo con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone; Matías Arias o Alex Verón, Juan Cruz Policella y Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. El entrenador será Guillermo Barros Schelotto.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza formaría con César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Matías Vargas y Luciano Cingolani; Agustín Módica. Darío Franco estará al frente del equipo visitante.

El partido se disputará este sábado a las 20 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, con Darío Herrera como árbitro principal y Nahuel Viñas en el VAR.

Con objetivos inmediatos diferentes, ambos equipos buscarán un resultado que fortalezca sus aspiraciones en la recta decisiva de la fase regular.