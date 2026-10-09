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Gimnasia rescató un empate agónico contra Atlético Tucumán

Gimnasia empató 1-1 ante Atlético Tucumán por el Clausura 2026. Godoy puso en ventaja al Decano y Marcelo Torres igualó de penal sobre el final.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 20:17hs
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Gimnasia rescató un empate agónico contra Atlético Tucumán

El Lobo igualó 1-1 ante el Decano en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por el Torneo Clausura 2026. Lautaro Godoy adelantó al conjunto tucumano a los 82 minutos, pero Marcelo Torres convirtió desde los doce pasos a los 94' y selló la igualdad en el cierre del encuentro.

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Atlético Tucumán golpeó en el cierre y quedó cerca del triunfo

El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha. Gimnasia intentó asumir el protagonismo ante su gente, mientras que Atlético Tucumán buscó aprovechar sus oportunidades para lastimar y llevarse un resultado favorable de La Plata.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco en busca de soluciones. El Lobo acumuló aproximaciones mediante Ignacio Fernández, Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi, aunque se encontró con una defensa firme y las intervenciones del arquero Luis Ingolotti.

Cuando el partido entraba en sus últimos minutos, Atlético Tucumán encontró la ventaja. A los 82 minutos, Lautaro Godoy aprovechó una asistencia de Ramiro Ruiz Rodríguez para marcar el 1-0 y dejar al Decano muy cerca de llevarse los tres puntos.

Marcelo Torres apareció desde el punto penal y selló el empate

Gimnasia no bajó los brazos y fue en busca de la igualdad durante el tramo final. El equipo platense insistió en ataque y encontró su oportunidad en tiempo adicionado, cuando el árbitro sancionó un penal por una infracción de Leonel Di Plácido.

A los 94 minutos, Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-1. El gol desató el festejo del conjunto local, que consiguió rescatar un punto sobre el cierre después de haber quedado en desventaja.

El árbitro marcó el final a los 96 minutos y confirmó el empate entre Gimnasia y Atlético Tucumán en el Juan Carmelo Zerillo. El Lobo evitó la derrota gracias a la conversión de Torres, mientras que el Decano se quedó con el sabor amargo de haber tenido la victoria al alcance de la mano.

Gimnasia Atlético Tucumán empates
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