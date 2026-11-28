Gimnasia es el primer finalista del Prefederal ASB, tras superar como local a Almagro A. Rivadavia, en tanto, derrotó a Sanjustino y forzó un tercer duelo

Gimnasia y Esgrima se convirtió este viernes en el primer finalista del Prefederal ASB, al superar 80-66 como local a Almagro A. Por su parte, Rivadavia dio cuenta de Sanjustino por 74 a 66, con lo cual la serie se definirá el domingo en el Portón del Norte.