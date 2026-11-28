Gimnasia y Esgrima se convirtió este viernes en el primer finalista del Prefederal ASB, al superar 80-66 como local a Almagro A. Por su parte, Rivadavia dio cuenta de Sanjustino por 74 a 66, con lo cual la serie se definirá el domingo en el Portón del Norte.
Gimnasia espera rival en la final del Torneo Oficial Prefederal 2026
Gimnasia es el primer finalista del Prefederal ASB, tras superar como local a Almagro A. Rivadavia, en tanto, derrotó a Sanjustino y forzó un tercer duelo
Por Ovación
GIMNASIA 80: Inti Peón 2, Gonzalo Sabatini 12, Tomás Gómez 9, Jeremías Salvatelli 13, León Alfonso 12 (FI) Manuel Hernández 8, Julián Salaberry 0, José Bione 11, Estanislao Crespi 4, Salvador Falco 9, Facundo Zanor 0. DT: Valentín Rinaudo.
ALMAGRO A 66: Enzo Durigon 15, Mateo Spies 7, Leonardo Strack 17, Franco Parola 12, Franco Mierke 8 (FI) Bautista Ordoñez 5, Valentín Depetris 2. DT: Maximiliano Barisio.
Parciales: 24-14, 41-25 y 66-41.
Árbitros: Alejandro Araujo, Ezequiel Angelini y Agustín Kinsvater.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
Rivadavia forzó un partido más en las semis del Prefederal
RIVADAVIA 74: Estanislao Verga 10, Mauro Natta 14, Lucas Quilici 13, Alan Acosta 6, Francisco Spicchiali 4 (FI) Joaquín Cabre 12, Sebastián Correnti 2, Lorenzo Antoniazzi 3, Luka Zilli 6, Agustín Masino 4, Marco Peralta 0. DT: Roberto Monti.
SANJUSTINO 66: Matías Galligani 16, Jordi Godoy 8, Matías Fleury 3, Matías Bonavía 4, Lautaro Pascual 12 (FI) Tomás Pereyra 8, Lucas Musante 11, Emanuel Bender 4. DT: Renzo Giunta.
Parciales: 18-16, 42-32 y 60-53.
Árbitros: Silvio Guzmán, Nicolás Cecchetti y Luciano Menéndez.
Cancha: Exequiel Cerati.