Gimnasia tiene una prueba compleja ante Atlético Tucumán en busca de ser líder

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes, desde las 18, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en elVAR lo acompañará Germán Delfino. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Lobo acumula tres empates consecutivos, siendo el último el 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza gracias al gol de Agustín Colazo a cuatro minutos para el final del encuentro.

Con ese resultado, Gimnasia quedó sexto en la Zona B con 18 unidades y noveno en la tabla anual, por lo que sigue manteniéndose en puestos de clasificación a playoffs y también de la Copa Sudamericana, los dos objetivos en el cierre de la temporada.

Por su parte, Atlético Tucumán sufrió una dura e impensada derrota por 3-2 ante Barracas Central en el José Fierro. El Decano había igualado el encuentro a los 45 minutos del segundo tiempo, pero en la última jugada del encuentro Nicolás Orsini le dio el triunfo al Guapo.

Con 13 unidades, Atlético marcha décimo en la Zona B y un triunfo en La Plata lo meterá de lleno en la pelea por un lugar en octavos de final.

A su vez, el equipo dirigido por Julio César Falcioni ya sabe que jugará contra Platense el miércoles 28 de octubre la semifinal de la Copa Argentina buscando meterse en el partido por el título por segunda vez en su historia.

Probables formaciones de Gimnasia y Atlético Tucumán

Gimnasia LP: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli o Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Atlético Tucumán:Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Hora: 18.00.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.