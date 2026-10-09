Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia tiene una prueba compleja ante Atlético Tucumán en busca de ser líder

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes, desde las 18, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

9 de octubre 2026 · 08:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gimnasia tiene una prueba compleja ante Atlético Tucumán en busca de ser líder

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Pablo Dóvalo y en elVAR lo acompañará Germán Delfino. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Lobo acumula tres empates consecutivos, siendo el último el 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza gracias al gol de Agustín Colazo a cuatro minutos para el final del encuentro.

Con ese resultado, Gimnasia quedó sexto en la Zona B con 18 unidades y noveno en la tabla anual, por lo que sigue manteniéndose en puestos de clasificación a playoffs y también de la Copa Sudamericana, los dos objetivos en el cierre de la temporada.

Por su parte, Atlético Tucumán sufrió una dura e impensada derrota por 3-2 ante Barracas Central en el José Fierro. El Decano había igualado el encuentro a los 45 minutos del segundo tiempo, pero en la última jugada del encuentro Nicolás Orsini le dio el triunfo al Guapo.

Con 13 unidades, Atlético marcha décimo en la Zona B y un triunfo en La Plata lo meterá de lleno en la pelea por un lugar en octavos de final.

A su vez, el equipo dirigido por Julio César Falcioni ya sabe que jugará contra Platense el miércoles 28 de octubre la semifinal de la Copa Argentina buscando meterse en el partido por el título por segunda vez en su historia.

Probables formaciones de Gimnasia y Atlético Tucumán

Gimnasia LP: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli o Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Atlético Tucumán:Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Hora: 18.00.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.

Gimnasia Atlético Tucumán Clausura
Noticias relacionadas
independiente rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la anual ante gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

se pone en marcha la fecha 10 del torneo prefederal de la asb

Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB

primera nacional: tristan suarez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

colapinto quedo a un paso del top 10 en la clasificacion sprint del gp de singapur

Colapinto quedó a un paso del top 10 en la clasificación sprint del GP de Singapur

Lo último

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Último Momento
Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

Santa Fe alcanzó en 10 meses el récord histórico de donación de órganos de todo un año

Santa Fe alcanzó en 10 meses el récord histórico de donación de órganos de todo un año

Ovación
Spahn rompió el silencio en Unión: No voy a ser el próximo presidente

Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

El Invencible Centro Acuático recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

El Invencible Centro Acuático recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

Villa Carlos Paz recibirá al Sudamericano de Seven masculino y femenino

Villa Carlos Paz recibirá al Sudamericano de Seven masculino y femenino

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe