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Insua dio detalles sobre Farías y mantiene la expectativa para el choque clave ante Newell's

El DT de San Lorenzo se refirió a la recuperación del delantero tras su lesión y aclaró que su participación dependerá de cómo responda en los entrenamientos previos.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 08:15hs
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Insua dio detalles sobre Farías y mantiene la expectativa para el choque clave ante Newells

@SanLorenzo

San Lorenzo se prepara para un compromiso determinante en el Torneo Clausura y todavía mantiene una incógnita importante en su formación: Facundo Farías. Después del inconveniente físico que lo obligó a dejar la cancha ante Estudiantes, Rubén Darío Insua se refirió a su evolución y no cerró la posibilidad de incluirlo desde el arranque este sábado frente a Newell's.

LEER MÁS: San Lorenzo atento a la evolución de Facundo Farías

La decisión sobre Farías dependerá de su condición física

La salida del atacante durante el triunfo agónico frente a Estudiantes había encendido las alarmas en el conjunto azulgrana. Sin embargo, el panorama comenzó a mejorar y el entrenador explicó que la lesión no revestiría gravedad, aunque todavía será necesario evaluar su respuesta antes de confirmar el equipo.

En una entrevista con Radio Continental, Insua contó que el futbolista padeció una distensión leve y que necesitó varios días para recuperar la normalidad en los trabajos. Por eso, la decisión final estará ligada a su estado físico antes del encuentro.

El técnico dejó en claro que no arriesgará al delantero si no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel. En caso contrario, apostará por otro jugador y buscará que Farías llegue recuperado a los últimos compromisos de la fase regular.

El Gallego también hizo hincapié en las exigencias del fútbol argentino, donde la intensidad y la velocidad de las acciones requieren que los futbolistas estén en plenitud. Además, valoró la evolución del atacante desde su llegada al club, al considerar que la continuidad en los entrenamientos y la suma de minutos le permitieron acercarse a su mejor versión.

La práctica del jueves dejó sensaciones alentadoras respecto de la recuperación del delantero. Si mantiene esa evolución y no surge ningún contratiempo, tendrá posibilidades de ser titular ante el conjunto rosarino.

El Ciclón busca acercarse a los playoffs

El partido ante Newell's, previsto para este sábado a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, representa una oportunidad fundamental para San Lorenzo. El equipo acumula 17 puntos, se encuentra noveno en la tabla y necesita sumar para alcanzar los puestos que otorgan un lugar en los playoffs del Clausura.

Insua resaltó que el Ciclón conserva el control de su destino, ya que la clasificación todavía depende de los resultados que consiga en las últimas tres jornadas. En ese tramo, jugará dos veces ante su público, una circunstancia que buscará aprovechar para consolidar su rendimiento como local.

El entrenador reconoció que la competencia presenta dificultades en todos los aspectos y destacó la respuesta de sus dirigidos ante las exigencias del cuerpo técnico. También expresó su confianza en que el equipo pueda continuar creciendo en el funcionamiento colectivo y en el rendimiento individual.

Para el encuentro frente a la Lepra, otra alternativa que gana fuerza es el regreso de Alexis Cuello a la formación inicial, una vez cumplida su suspensión. El equipo se definirá después del entrenamiento del viernes, aunque una probable alineación sería con José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Insúa Farías Newell's lesión
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