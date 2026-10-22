San Lorenzo atento a la evolución de Facundo Farías

Los estudios detectaron una lesión leve en la rodilla izquierda del volante, que trabaja para estar disponible el sábado. Salas sufrió una fractura y será baja.

San Lorenzo sigue atento a la recuperación de Facundo Farías, quien encendió las alarmas tras salir durante el triunfo frente a Estudiantes en La Plata. Los estudios médicos descartaron un cuadro de mayor gravedad y determinaron que padece un esguince leve en la rodilla izquierda. De todos modos, su presencia este sábado ante Newell’s todavía no está asegurada.

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Farías trabaja contra reloj y Salas quedó descartado

El atacante de 24 años atraviesa un buen momento y se convirtió en una pieza importante para el equipo de Rubén Darío Insúa. Después de marcar ante Independiente, también tuvo actuaciones destacadas en las victorias frente a Deportivo Riestra y Estudiantes, por lo que su posible ausencia representa un contratiempo para el cuerpo técnico.

Para intentar llegar al compromiso ante la Lepra, Farías comenzó un tratamiento destinado a reducir la inflamación. El martes realizó tareas livianas de kinesiología y al día siguiente continuó con entrenamientos diferenciados en la Ciudad Deportiva. Su evolución durante los próximos días será determinante para definir si puede jugar o si deberá esperar.

Por otra parte, el Ciclón sufrió otra baja: Alan Salas se fracturó el quinto dedo del pie izquierdo durante la práctica del martes y no estará disponible para el encuentro del fin de semana.