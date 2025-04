Jornada negativa para los equipos santafesinos en el Torneo del Interior

El torneo más federal del país volvió a ver la acción en lo que fue la tercera fecha del Torneo del Interior A y la segunda del B. En el A, Córdoba Athletic, CAE y GER estiraron sus invictos y lideran sus respectivas zonas, mientras que en el B, Old Resian, Universitario de Córdoba y CPBM son los tres equipos que aún no conocen la derrota.

CRAI fue derrotado en la autopista

En el contexto de una clara superioridad, en varios aspectos del juego, pero particularmente en el scrum, CRAI cayó frente a Córdoba Athletic por 37 a 17 bajo el arbitraje del mendocino Juan Martínez. Los cordobeses fueron claros y justificados vencedores, ante un elenco local que no jugó bien, y que cometió muchas infracciones. Ante un rival de semejante jerarquía, el dar ventajas, se pagan caras. Y a partir de la indisciplina, los dueños de casa sufrieron que varios jugadores vean la tarjeta amarilla. En el segundo tiempo, hubo una reacción de CRAI, que a diferencia de lo que había sucedido en el final del primer período, mejoró en la definición. Igualmente, es un equipo Gitano con caras nuevas, en una competencia muy dura, ante un gran rival, y que costará lograr que la juventud que asome logre ensamblarse.

rugby torneo del interior tercera fecha 2.jpg Córdoba Athletic venció al CRAI por 37 a 17 por la tercera fecha del Torneo del Interior A. gentileza Franco Perego

Síntesis:

CRAI 17- Córdoba Athletic 37

CRAI: Gonzalo Liendo, Enzo Abraham y José Canuto; Lautaro Labath y Ignacio Parodi; Tomás Schinner, Juan Sánchez y José Gálvez; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Augusto Fabris, Justo Barcojo, Juan Fleitas, Bautista Latanzi y Facundo Beltramino. Entrenador: Juan Manuel Fernández. Luego ingresaron: Elio Gariboldi, Luciano Simino, Cicasio Miguel, Martiano Torres, Santiago Carreras, Ignacio Perona, Facundo Cimadevilla y Agustín Giménez.

Córdoba Athletic: Tomas Bean, Conrado Cortes y Valentín Pieretto; Lucio Willington y Rogelio Quiroga; Joaquín Achaval, Luciano Keller y Federico Rodríguez; Gonzalo Huarte y Genaro Keller; Laureano Chalub, Ignacio Rizzi, Tomás Caffaratti, Ignacio Barrea y Felipe Acuña. Entrenador: Hernán Bustos. Luego ingresaron: Luciano Galleri, Santos Juárez, Cristian Antoncic, Martín López, Ignacio Romero, Constantino Keller, José Arias y Ricardo Salim.

Primer tiempo: 1' penal Genaro Keller, 5' penal Genaro Keller, 11' try Valentin Pieretto convertido por Keller, 22' try penal, 35' penal Genaro Keller.

Segundo tiempo: 3' try Ricardo Salim convertido por Keller, 22´ try Joaquín Achaval convertido por Keller, 30´ try Augusto Fabris, 35´ try Agustín Giménez convertido por Beltramino, y 40´ try Santiago Carreras.

- Resultados Torneo del Interior A - fecha 3

Zona 1

GER 54 v Tucumán Lawn Tennis 22

Palermo Bajo 27 v Marista RC 31

Zona 2

Santa Fe RC 7 v Jockey Club de Córdoba 47

Estudiantes de Paraná 18 v Los Tordos RC 8

Zona 3

CRAI 17 v Córdoba Athletic 37

La Tablada RC 10 v Jockey Club de Rosario 45

Zona 4

CURNE 19 v Duendes RC 11

Urú Curé 14 v Tala RC 49

-Resultados Torneo del Interior B – Fecha 2:

Zona 5

Cardenales RC 32 v Tucumán RC 27

Liceo RC 30 v Mar del Plata RC 28

Zona 6

CPBM 26 v Los Tarcos RC 19

Old Lions 12 v San Martín Villa María 8

Zona 7

IPR Sporting 27 v Universitario de Córdoba 33

Universitario de Tucumán 38 v Universitario de Mar del Plata 25

Zona 8

Paraná Rowing 32 v Old Resian 33

Natación y Gimnasia 22 v Huirapuca RC 25