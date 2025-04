Por la deuda de Vicentin, la cooperativa de Avellaneda pide financiación a la EPE: proyecta recaudar $2.000 millones menos

Carlos Nobile, presidente de la Cooperativa de Avellaneda, relató que la situación se aceleró la semana pasada. "Pedimos reuniones con la EPE y el juez, pero ninguna se concretó. Finalmente, el jueves a la mañana cortamos el servicio y, luego de recibir formalmente la resolución, reconectamos la luz alrededor de las 11", destacó.

La Cooperativa de Avellaneda advierte que darle energía a Vicentin sin cobrar afecta su equilibrio y puestos de trabajo

El fallo judicial fue duramente cuestionado por Nobile, quien consideró que “es realmente preocupante que un juez se meta en las arcas de una institución”.

“La EPE, si tiene un problema, la sostiene el Estado provincial; Camesa, la sostiene el Estado nacional. Pero a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda la sostienen sus 10.000 socios”, enfatizó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

Y recordó: "Esta gran institución se fundó hace 84 años justamente porque el Estado no llegaba con servicios básicos. Hoy, por una resolución judicial, estamos pagando los platos rotos".

La deuda actual de Vicentin, explicó, asciende a dos facturas —febrero y marzo— por un total de 598 millones de pesos, a lo que se sumará el consumo de abril. Además, advirtió que los 60 días "hábiles judiciales" establecidos por la Justicia en realidad se extienden hasta el 5 de agosto debido a los feriados y la feria judicial.

Reunión con el intervento de Vicentín y deuda proyectada

En cuanto a la reunión mantenida el viernes pasado con el interventor de Vicentin, Nobile fue claro: "Fue una reunión muy amena, pero concreto y contundente: 'No hay plata. Vicentin está muy complicada, no le vamos a poder pagar la deuda y no sabemos si vamos a poder pagar lo que se viene'".

Actualmente, el consumo de Vicentin representa el 38% de la facturación total que la cooperativa tiene con la EPE. Según Nobile, “el impacto es enorme”, y aunque destacó la conducta ejemplar de los vecinos de Avellaneda, que “mes a mes pagan su factura de luz”, advirtió que la situación financiera de la institución se verá seriamente comprometida.

Respecto al futuro inmediato, el titular de la cooperativa aseguró que el servicio para los socios no está en riesgo, pero reconoció: "Estamos atados de pies y manos, no sabemos qué puede pasar". Para afrontar la situación, ya comenzaron a paralizar algunas obras previstas. “Todos sabemos que si no se invierte, empiezan los problemas energéticos y los cortes”, alertó.

Con respecto a la EPE, explicó que la cooperativa solicitará una financiación sin intereses: "No pedimos que nos regalen nada, pero mínimamente que nos permitan pagar en cuotas hasta que Vicentin vuelva a cumplir". Y remarcó que la cooperativa tiene una trayectoria impecable de 84 años sin deudas con la empresa provincial.

La deuda proyectada de Vicentin podría implicar para la cooperativa una pérdida de ingresos cercana a los 2.000 millones de pesos hasta agosto. “Hoy tenemos espalda para aguantar, pero estamos mirando los números: nuestra caja se va a achicar un montón", explicó. Y agregó: "Si la EPE nos exige que le paguemos igual, el panorama será aún más difícil”.

Por último, Nobile garantizó que los socios no tendrán que asumir la deuda de Vicentin. “Lo que le aseguramos a nuestra gente es que el socio no va a poner un mango para pagar esta deuda”, concluyó.