El argentino mostró un buen ritmo en Lusail, pero una demorada parada en boxes condicionó su actuación. Pierre Gasly fue 14° y Kimi Antonelli se quedó con el triunfo.

Franco Colapinto finalizó en la decimotercera posición del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en una competencia donde mostró un rendimiento sólido, aunque no consiguió meterse en la zona de puntos. El piloto argentino sufrió una demora durante su primera detención en boxes que condicionó sus aspiraciones, pero logró finalizar por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

Colapinto mostró un buen rendimiento, pero Alpine lo condicionó en boxes

El oriundo de Pilar comenzó la competencia desde el decimocuarto cajón de la grilla y apostó por una estrategia diferente a la mayoría de sus adversarios, al iniciar con neumáticos duros.

En los primeros giros, el argentino aprovechó un error de Gasly para superarlo y comenzó a escalar posiciones a medida que sus rivales ingresaban a boxes. Su buena administración de los neumáticos le permitió alcanzar transitoriamente el sexto puesto, además de recibir elogios de sus ingenieros por radio.

Sin embargo, uno de los momentos determinantes de su carrera llegó en la vuelta 27, cuando realizó su primera detención. Alpine demoró casi 8 segundos en el cambio de neumáticos, situación que le hizo perder tiempo valioso y lo relegó al decimocuarto lugar.

Pese a este contratiempo, Colapinto volvió a superar a Gasly y sostuvo registros competitivos durante el segundo tramo de la prueba.

En la vuelta 48 realizó su última parada para colocar neumáticos medios, regresó a pista en la decimotercera posición y mantuvo esa ubicación hasta la bandera a cuadros.

Antonelli festejó en Qatar y Colapinto ganó el duelo interno de Alpine

El italiano Andrea Kimi Antonelli se adjudicó su décima victoria de la temporada tras imponerse con Mercedes en el circuito de Lusail. Su compañero de escudería, George Russell, terminó segundo, mientras que Oscar Piastri completó el podio con McLaren.

Por su parte, Colapinto volvió a imponerse en la batalla interna de Alpine, al finalizar decimotercero, inmediatamente por delante de Pierre Gasly, quien cruzó la meta en el decimocuarto escalón.

Si bien el argentino no consiguió sumar unidades, dejó buenas sensaciones por su ritmo de carrera y la gestión de los neumáticos, en una jornada en la que una deficiente intervención de su equipo en boxes redujo sus posibilidades de conseguir un mejor resultado.