La FIA penalizó al brasileño Rafael Câmara con tres posiciones por obstaculizar a Gabriel Bortoleto. El piloto argentino conservará su lugar en la grilla de salida.

La clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 dejó una modificación de último momento en el orden de largada. Los comisarios deportivos resolvieron sancionar a Rafael Câmara por una maniobra que perjudicó a Gabriel Bortoleto durante la actividad del sábado. Pese a esta determinación, Franco Colapinto mantendrá el decimocuarto puesto para afrontar la competencia de este domingo en Losail.

La maniobra que provocó la sanción de la FIA

Las autoridades de la máxima categoría del automovilismo mundial determinaron que el piloto de Haas entorpeció una vuelta rápida de su compatriota, quien finalmente se ubicó en la decimotercera posición con su Audi.

Tras escuchar a los protagonistas y analizar las imágenes, las comunicaciones radiales y los registros de telemetría, los comisarios concluyeron que Câmara permaneció sobre la trayectoria ideal mientras regresaba a boxes.

Esta situación obligó a Bortoleto a levantar el acelerador y comprometió la estabilidad de su monoplaza en el ingreso a la curva 16.

"Los comisarios determinan que se trata de un caso claro de obstaculización innecesaria, por lo que se impone la sanción reglamentaria", explicó la FIA en su comunicado.

De esta manera, Câmara retrocedió del decimoquinto al decimoctavo escalón, mientras que Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Alexander Albon ganaron una posición.

Por su parte, Franco Colapinto partirá desde la séptima fila, compartiéndola con Gabriel Bortoleto, e intentará avanzar con su Alpine para meterse en la zona de puntos.

La grilla definitiva del Gran Premio de Qatar