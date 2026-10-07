El regalo de Lionel Messi para los hinchas de River: "Con mucho cariño"

El astro rosarino fue nombrado socio honorario del “Millonario” en la noche en que se despidió de la selección argentina en el Monumental

El astro rosarino, Lionel Messi, le regaló una remera de la edición especial que usó en su despedida de la Selección argentina, firmada con dedicatoria "para la gente de River, con mucho cariño."

Messi realizó una devolución de gentilezas con la dirigencia e hinchas del "Millonario", con un mensaje y su característico autógrafo estampado en la última camiseta que usó en su último partido con los colores del conjunto nacional; la misma quedó como exposición en el museo del equipo de Núñez.

Previo al partido contra Benín, que terminó en goleada por 3-0, Messi recibió algunos obsequios por parte de la dirigencia "Millonaria", comandada por su presidente Stefano Di Carlo, que le entregó en mano una plaqueta, el carnet de socio honorífico y una casaca de River con el nombre y número que representan al astro argentino.

El astro rosarino fue homenajeado por la dirigencia "millonaria", debido a que se retiró de la Selección argentina con un invicto de 23 victorias, 6 empates y sin derrotas en los 29 partidos disputados en el estadio El Monumental.

Además, en su discurso de despedida, Lionel brindó unas palabras que el hincha riverplatense recordará para siempre y con las que sacará pecho, ya que mencionó: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera", haciendo alusión al partido que Argentina le ganó a Panamá con un tanto del capitán, en lo que fue el reencuentro del plantel con la gente tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022.

El capitán y estrella que sigue brillando en el Inter Miami le puso punto final a su trayectoria con el conjunto nacional en la noche del pasado martes, en la denominada "Casa de la Selección".

En ese sentido, El Monumental se llenó de hinchas, amigos y familia para presenciar los últimos minutos del "10" vestido con la indumentaria celeste y blanca.