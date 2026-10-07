El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

En sus redes sociales, Unión le dedicó un mensaje a Lionel Messi, quien este martes ante Benín, en el Monumental, se despidió de la Selección Argentina.

Luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Unión publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer la trayectoria del futbolista rosarino con la camiseta nacional.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de Messi luciendo la camiseta de la Selección y llevó una frase tan simple como contundente: “Gracias Leo por ser argentino ”.

De esta manera, el club santafesino se sumó a las innumerables muestras de afecto que recibió Messi después de ponerle punto final a su recorrido con el seleccionado.

Una despedida que movilizó al fútbol argentino

La despedida del capitán generó mensajes de clubes, futbolistas, instituciones y fanáticos de todo el país. Unión también quiso dejar su huella en una jornada cargada de emoción para el fútbol argentino.

Gracias Leo por ser argentino pic.twitter.com/WVUL6kTNN9 — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 7, 2026

El gesto del Tatengue resumió en pocas palabras el sentimiento que despertó Messi durante más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca: gratitud por todo lo que representó y por haber llevado el nombre de Argentina a lo más alto.

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Así, desde Santa Fe, Unión despidió a uno de los máximos referentes de la historia de la Selección con un mensaje que sintetizó todo en una frase: “Gracias Leo por ser argentino”.