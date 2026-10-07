Uno Santa Fe | Ovación | Unión

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

En sus redes sociales, Unión le dedicó un mensaje a Lionel Messi, quien este martes ante Benín, en el Monumental, se despidió de la Selección Argentina.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 08:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Unión publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer la trayectoria del futbolista rosarino con la camiseta nacional.

LEER MÁS: Messi: "Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar"

La publicación estuvo acompañada por una imagen de Messi luciendo la camiseta de la Selección y llevó una frase tan simple como contundente: “Gracias Leo por ser argentino ”.

De esta manera, el club santafesino se sumó a las innumerables muestras de afecto que recibió Messi después de ponerle punto final a su recorrido con el seleccionado.

Una despedida que movilizó al fútbol argentino

La despedida del capitán generó mensajes de clubes, futbolistas, instituciones y fanáticos de todo el país. Unión también quiso dejar su huella en una jornada cargada de emoción para el fútbol argentino.

El gesto del Tatengue resumió en pocas palabras el sentimiento que despertó Messi durante más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca: gratitud por todo lo que representó y por haber llevado el nombre de Argentina a lo más alto.

LEER MÁS: Lionel Scaloni: "Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia"

Así, desde Santa Fe, Unión despidió a uno de los máximos referentes de la historia de la Selección con un mensaje que sintetizó todo en una frase: “Gracias Leo por ser argentino”.

Unión Messi Selección
Noticias relacionadas
la liga santafesina pone en marcha la octava fecha del clausura lautaro fagioli

La Liga Santafesina pone en marcha la octava fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Unión sumó un punto enfrentando a los cuatro últimos equipos de la Zona A.

De no creer: Unión sumó un punto enfrentando a los peores cuatro equipos

union confirmo otra incorporacion para afrontar la liga argentina

Unión confirmó otra incorporación para afrontar la Liga Argentina

Jerónimo Domina marcó con la camiseta de Tigre dos goles en tres partidos.

Los delanteros que se van de Unión y que mejoran su capacidad goleadora

Lo último

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Último Momento
Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: Es un orgullo para Sudamérica

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: "Es un orgullo para Sudamérica"

Ovación
El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: No pasó nada raro como se dice

Messi puso fin a las teorías sobre la final del Mundial: "No pasó nada raro como se dice"

Lionel Scaloni: Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia

Lionel Scaloni: "Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia"

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe