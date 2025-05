Los Pumas 7s avanzaron a las semis en la Gran Final en Los Ángeles

Los Pumas 7´s tuvieron su debut ante Gran Bretaña, rival al que habían enfrentado por última vez en la fase de grupos de Singapur, con victoria por 19-12. Los británicos golpearon primero rápidamente para ponerse en ventaja, pero fue allí cuando apareció el seleccionado nacional y marcó cuatro tries al hilo para irse al descanso 28-5. En el complemento llegó la reacción de los Británicos que marcaron tres tries en los minutos finales pero no les alcanzó y fue triunfo argentino por 33-26. La gran novedad del encuentro fue el regreso de Lautaro Bazán Vélez al equipo, que volvió tras tres años de ausencia (su último torneo había sido Vancouver 2022, donde Los Pumas 7´s ganaron el oro).

image.png Los Pumas 7's pasaron a semifinales en el seven de Los Ángeles

Ante Gran Bretaña, Los Pumas 7´s formaron con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Tobías Wade, Germán Schulz, Agustín Fraga, Santino Zangara y Lautaro Bazán Vélez. Los tries los marcaron Marcos Moneta (por duplicado), Luciano González, Tobías Wade y Matías Osadczuk, mientras que Joaquín Pellandini aportó tres conversiones y Tobías Wade una.

Buen triunfo de Argentina ante Francia

El segundo partido fue ante Francia, rival al que venían de vencer por 12-7 en la final del Seven de Hong Kong. En el comienzo del partido, Francia se puso en ventaja primero pero los argentinos reaccionaron a tiempo y dieron vuelta el marcador con tries de Álvarez y González (12-5). En el complemento, nuevamente Luciano González marcaría para estirar aún más la ventaja y dejar las cosas parcialmente 17-5. En los minutos finales del partido, Francia marcó pero no le alcanzó y Los Pumas 7´s se quedaron con la victoria por 17-12. Con este resultado, los dirigidos por Gómez Cora se aseguraron el pase a las semifinales. La mala noticia del partido fue la salida de Santiago Mare en la primera mitad por un golpe en la rodilla derecha y la salida de Marcos Moneta en el segundo tiempo por un golpe en el ojo derecho. Ambos jugadores no jugarán ante Sudáfrica y serán preservados.

image.png Ahora, Argentina se verá las caras en las semi con España a las 17.24.

Derrota ante los sudafricanos

El último rival del día fue Sudáfrica y ambos equipos llegaron a este partido habiendo sellado la clasificación a semifinales, pero restaba saber quien finalizaba el grupo primero e invicto. El primer tiempo fue muy de ida y vuelta y terminó en empate 14-14, pero fue en el complemento cuando los sudafricanos presionaron a Los Pumas 7´s y marcaron tres tries para sentenciar la historia. En la última del partido, Santino Zangara descontó y puso cifras finales: caída Argentina por 21-29.