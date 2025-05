Los Pumas 7´s finalizaron cuartos en Los Ángeles

Los Pumas 7s cayeron ante Nueva Zelanda por 38-17 y quedaron cuartos en el Seven de Los Ángeles, en lo que fue su último partido en la temporada. El encuentro por el tercer puesto en la ciudad estadounidense se lo quedaron los oceánicos, quienes sacaron una ventaja considerable de 19 puntos en el primer tiempo, pero se toparon con una buena remontada de los argentinos, que finalmente no alcanzó.

De los 37 partidos disputados (32 en la fase regular y los 5 de Los Ángeles), triunfaron en 29 ocasiones y sólo vieron la derrota en 8 oportunidades. Se colgaron tres medallas de oro consecutivas (Perth – Vancouver – Hong Kong) y consiguieron 2 de bronce.

En Perth se logró el bicampeonato, en Vancouver el tetracampeonato y en Hong Kong la primera medalla dorada en la historia, algo que refleja el gran momento de este equipo. Todo esto sumado al bicampeonato en la fase regular, que premia al mejor equipo en los seis primeros torneos del año.

image.png Marcos Moneta anotó el mejor try de la temporada, ante Australia, en el Seven de Hong Kong.

Los Pumas 7´s se enfrentaron con España por un lugar en la final. El encuentro se mostraba muy parejo, con España liderando 5-0 a los tres minutos del primer tiempo, pero todo cambiaría cuando faltando un minuto Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7´s, vería la tarjeta roja por un tackle alto.

A partir de allí, fue un aluvión de España que aprovechó el hombre de más para acorralar al seleccionado nacional, que sólo pudo descontar a través de Luciano González, cuando ambos equipos estaban con 6 jugadores producto de una amarilla española. El partido finalizó 29-5 en favor de España.

En el último partido de la temporada, Los Pumas 7´s jugaron con Nueva Zelanda, rival al que no enfrentaban desde el Seven de Ciudad del Cabo de este año (victoria 17-12 por la definición del quinto puesto). El partido fue de ida y vuelta, Tobías Wade apoyó primero, luego los hombres de negro se despacharon con cuatro tries al hilo, después llegaría la reacción argentina tras una serie de indisciplinas del rival, pero la diferencia era bastante y Los Pumas 7´s no pudieron quedarse con el triunfo. El cansancio de la temporada se vio reflejado en los minutos finales cuando Nueva Zelanda marcó dos tries más para quedarse con el encuentro por 38-17.

image.png Los Pumas 7s quedaron cuartos en Los Ángeles tras caer con Nueva Zelanda.

Para la definición por el tercer puesto, Los Pumas 7´s formaron con: Germán Schulz, Santiago Álvarez (Capitán), Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Matteo Graziano, Agustín Fraga, Lautaro Bazán Vélez, Santino Zangara y Santiago Vera Feld. Tobías Wade, Lautaro Bazán Vélez y Marcos Moneta marcaron los tries, mientras que Tobías Wade aportó una conversión.

Reconocimientos especiales para Los Pumas 7´s

-Luciano González fue premiado como el mejor jugador del 2025.Es el tercer jugador en conseguir este reconocimiento: Marcos Moneta (2021) y Rodrigo Isgró (2023) fueron los anteriores en lograrlo.

-Marcos Moneta se quedó con el premio al try del año: Fue en la victoria 31-7 ante Australia en las semifinales del Seven de Hong Kong. Además ganó el premio el tryman de la temporada.