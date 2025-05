De vuelta al medio en Unión: Madelón le devolvió a Mauricio Martínez su rol original

“A Mauri lo conozco bien. Es un pollo nuestro, porque lo tuvimos en sus inicios. Me alegra que haya hecho un buen partido”, señaló Madelón tras el 1-1 en el 15 de Abril. Para el técnico, no hay dudas: Martínez es una pieza confiable y polifuncional, pero su lugar natural está unos metros más arriba.

El propio jugador, sin embargo, había deslizado otra preferencia. Fue el pasado 19 de abril, tras el empate ante Newell’s, cuando expresó: “Estoy más cómodo, pero debo seguir mejorando. Si me dan a elegir, me gusta más salir desde el fondo con la pelota en control. Voy a jugar donde me necesiten. No tengo problemas. El club está por encima de todo. Siempre en beneficio del equipo. Sin embargo, si me dan a elegir, prefiero hacerlo como defensor, ya que estoy bastante viejito para hacerlo como volante”, dijo entre risas.

Aun así, no hubo quejas ni gestos de incomodidad. Martínez volvió a desempeñarse como volante central y cumplió con creces, en un equipo que mostró otra cara desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.

Madelón, conforme con sus viejos conocidos

Además de su referencia a Mauri, Madelón dejó otras frases destacadas post Belgrano. Elogió a Lucas Gamba (“Nunca te deja a gamba, es real”) y bancó a Marcelo Estigarribia, con un mensaje claro sobre el momento anímico del plantel: “No es bueno que se caiga. Le di ejemplos míos de la vida y me levanté solo. En el fútbol la pasás mal y solo hay que mirar lo propio, no tanto las redes. Erra goles, es verdad, pero esto es en equipo. Lo que más necesitamos es optimismo”.

Así, Unión empieza a reconstruir su identidad con nombres conocidos y decisiones tácticas que, más allá de gustos personales, apuntan a recuperar confianza. Martínez lo entiende como pocos: donde lo pongan, va a estar.