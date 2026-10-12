Merentiel, sin vueltas en Boca: "Perdemos mucho sin Paredes, pero tenemos que dar la cara"

El uruguayo Miguel Merentiel se expresó por la ausencia de Leandro Paredes en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama

El delantero uruguayo Miguel Merentiel se expresó por la ausencia de su capitán, Leandro Paredes , en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama , donde señaló: "Perdemos mucho, pero tenemos que dar la cara".

Merentiel palpitó el encuentro que se disputará este martes con horario programado para las 21:30 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contra el equipo brasileño que llegó este domingo por la noche a la ciudad de Buenos Aires.

Se viene el cruce entre Boca y Vasco da Gama

"Lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea en ese partido, sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo", dijo.

Además agregó cómo debe plantarse el plantel en cancha sin su capitán: "Hay que hacer sentir lo menos posible la ausencia de Paredes, sabemos que tenemos que dar la cara, en este momento, en una semifinal tenemos que dejar todo y tenemos un grupo para hacerlo".

También reveló la charla que tuvieron con el "5" y figura "xeneize" al subir al micro luego del empate ante Instituto 1-1 en Córdoba por el Torneo Clausura: "Le dije que 'nos queríamos morir'. Leandro es un jugador único para nosotros; se sintió en el momento, dolió más la lesión que el partido. Es nuestro líder y capitán. Ahora dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad".

Por otro lado, describió las características que el equipo resentirá por la ausencia de Paredes: "Perdemos ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho, él nos quita peso de encima a muchos de nosotros", sostuivo.

Además reiteró el pensamiento y actitud positiva del plantel comandado por Rodoldo Arruabarrena:"Este grupo está muy fuerte, sabemos que tenemos que dar la cara y que lo vamos a hacer muy bien porque venimos trabajando así".

Por último, expresó el sueño que tiene con el club oriundo del barrio de la Boca y el compromiso con su capitán: "Desde el día uno en el que llegué que quiero levantar algo con esta camiseta; ojalá que le podamos dar esa tranquilidad en este primer partido que no va a poder estar, en el segundo no sabemos, pero tenemos que dejar todo para llegar a una final".