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Neymar felicitó a Paredes tras su golazo para meter a Boca en la final

El brasileño celebró la clasificación del Xeneize con un gesto dedicado al capitán argentino, con quien compartió vestuario en el PSG y mantiene una estrecha relación.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 08:42hs
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Neymar felicitó a Paredes tras su golazo para meter a Boca en la final

Boca consiguió una clasificación agónica a la final de la Copa Sudamericana y Leandro Paredes se convirtió en el gran protagonista de la noche con un remate decisivo a los 88 minutos. El gol no solo desató la euforia xeneize, sino que también llegó hasta Neymar, quien utilizó sus redes sociales para reconocer la actuación del mediocampista argentino.

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El gesto de Neymar que tuvo a Paredes como protagonista

Después de la victoria por 3-1 ante Vasco da Gama, el astro brasileño publicó un video en el que mostró una camiseta de la Selección Argentina firmada por Paredes, que conserva enmarcada dentro de su colección personal de camisetas. El mensaje fue acompañado por un emoticón de aplausos, una manera de destacar la actuación del capitán de Boca en una noche decisiva.

El vínculo entre ambos futbolistas se construyó durante su etapa compartida en Paris Saint-Germain, entre 2019 y 2022. Desde entonces, los dos mantienen una relación de amistad que volvió a quedar expuesta con este reconocimiento público, luego de una clasificación que tuvo al campeón del mundo como figura determinante.

La rivalidad con Vasco y un antecedente que explica el guiño

La publicación también tuvo un trasfondo particular por la relación de Neymar con Thiago Mendes, capitán de Vasco da Gama. El brasileño arrastra un enfrentamiento con el mediocampista desde 2020, cuando una infracción del entonces jugador de Olympique de Lyon le provocó una lesión durante un partido frente al PSG.

La tensión volvió a quedar en evidencia este año, cuando ambos se cruzaron en el Brasileirao y Mendes evitó saludar al delantero. Después de aquel episodio, Neymar respondió con fuertes declaraciones contra su rival, en un conflicto que sumó otro capítulo cuando el futbolista de Vasco publicó una ilustración en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca.

Aunque Mendes pidió disculpas por aquella provocación, el episodio no pasó inadvertido para el plantel xeneize. Tras la clasificación, los jugadores argentinos celebraron frente al mediocampista, en una escena que alimentó la rivalidad entre ambos equipos.

Paredes volvió antes de lo esperado y terminó siendo decisivo

La actuación del capitán de Boca tuvo un valor agregado por su recuperación física. Paredes había sufrido un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto, pero logró regresar en apenas once días para estar disponible en la revancha ante Vasco.

Aunque inicialmente buscaba jugar desde el arranque, ingresó a los 56 minutos en lugar de Rodrigo Battaglia y disputó 35 minutos que terminaron siendo determinantes. Además del gol agónico, aportó precisión en la distribución y completó el 94% de los pases que intentó, números que reflejaron su influencia en el tramo decisivo del encuentro.

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