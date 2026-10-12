Arruabarrena bajó la espuma en Boca sobre la ausencia de Paredes

El técnico de Boca , Rodolfo Arruabarrena, bajó la espuma ante la preocupación por la ausencia de su capitán, Leandro Paredes, para el partido de ida frente a Vasco da Gama por la semifinales de la Copa Sudamericana 2026. "No vamos a tener las características de él, pero sí otras que nos pueden venir bien".

El encuentro contra los Camisas Negras se llevará a cabo este martes a partir de las 21.30, tendrá la sensible baja de su 5 titular y referente en el primer partido; donde el entrenador del club del barrio de La Boca intentó llevar tranquilidad al explicar las variantes en el plantel: "Leandro para nosotros es importante, no lo voy a ocultar; dentro y fuera de la cancha es nuestro capitán y líder, pero lo hemos suplido con Williams Alarcón, que lo hizo bien; además, tiene mucho para dar; con Carlos Palacios y todos los chicos que han tenido la oportunidad, eso nos pone contentos".

Además, Vasco palpita el cruce ante Vasco da Gama por las semifinales que se disputarán en el estadio Alberto J. Armando: "Tenemos que estar tranquilos, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil como contra San Pablo, tratar de disfrutar, habrá momentos donde sufriremos, que vamos a tener la pelota o que no, que vamos a atacar y defender, hay que saber que esos momentos los vamos a vivir".

También describió cómo lo vive él personalmente, que tiene experiencia en estas instancias en copas internacionales: "He vivido varias situaciones similares, pero es difícil hablar con los chicos; la verdad es que el grupo es muy compacto, va para adelante, tiene hambre, ganas; que ha podido, de a poco, mejorar varias situaciones", y agregó el deseo que tiene con el club: "Esperemos poder darle una alegría a la gente y al club, que es lo que necesita".