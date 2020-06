Nocioni, el racismo en el deporte, LeBron, Trump y educación

Andrés Nocioni estuvo en #Bonadeo, habló del racismo en el deporte y la importancia de que los protagonistas hagan oír su voz, todo en relación al asesinato de George Floyd por un policía en el estado de Minnesota, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo.

"No existe tanto el racismo en el deporte, el deporte es unido, nunca viví una experiencia mala”, aseguró Andrés Nocioni, quien estuvo ocho años en la NBA, y expresó que “cuando pasan cosas como las de Estados Unidos es importante levantar la voz y que se haga sentir”.

“Hay miles de historias que el deporte ayudó a la unión de la comunidad”, manifestó Andrés Nocioni y destacó el rol de Lebron James, quien se puso al frente de los reclamos: “Es muy importante porque levanta una voz que es muy diferente a otras voces por su gran popularidad. Está muy bien que se involucre”.

“Hay que involucrarse, hay que ser portavoz, después las decisiones las toma gente con mayor peso en la decisión, pero las voces son importantes para que se escuchen”, agregó Anndrpes Nocioni y explicó que “hay gente que todavía tiene esos prejuicios, que uno no entiende bien de dónde viene, y en Estados Unidos se notan que están vivos y en cualquier momento salen a la luz”.

El santafesino, además, fue crítico con Donald Trump, presidente del país norteamericano: “Tiene comentarios que no son muy buenos en esta situación. Con un par de declaraciones, decir que va a solucionar el problema y pedir disculpas en nombre de toda la sociedad, habría sido un cambio profundamente. La gente que está allá arriba tiene que medir con mucho cuidado lo que dice, no opinar algo que puede generar un conflicto mayor”.

Chapu-Nocioni.jpg Andrés Nocioni dejó conceptos claves sobre el deporte y el racismo.

“Uno piensa qué hicimos nosotros como sociedad para crear eso, que a una persona no le importe la vida de otra persona… Nosotros tampoco digamos que somos ejemplos de nada, porque en Argentina también pasa, no estamos exentos, no creamos que no existe, existe pero de otra manera. Tenemos que tratar de cambiar, crear niños sin prejuicios, cosas que son nuestras y están en nosotros, que las transmitimos”, afirmó.

Chapu, reitero: “Es muy importante que se empiece desde la cabeza, que LeBron se involucre en esa lucha es muy importante, no lo mismo que Andrés Nocioni salga a decir eso que las personas realmente de peso, las que pueden movilizar una liga. Si James dice ‘yo paro’, se van a encolumnar otros jugadores “.

Por último, Nocioni contó lo que sucede en los Juegos Olímpicos: “Imaginate la Villa Olímpica, la diversidad de razas.. hay un bienestar, se respira un aire tan puro, no existe nada de todo esto. Somos todos iguales. Hay que tomarlo como ejemplo, por eso el deporte es muy importante”.