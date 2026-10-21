Uno Santa Fe | Ovación | PSG

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

PSG perdió al delantero georgiano por una rotura del ligamento cruzado anterior. Será operado y se suma a las bajas de Dembélé y Marquinhos.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 10:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

La goleada del París Saint-Germain frente a Barcelona tuvo un costo inesperado para el equipo de Luis Enrique. Aunque el campeón europeo se impuso por 4-2 y mantuvo su marcha perfecta en la Champions League, la lesión de Khvicha Kvaratskhelia encendió las alarmas. Los estudios confirmaron una grave lesión de rodilla que obligará al atacante a pasar por el quirófano.

LEER MÁS: PSG goleó a Barcelona y quedó como líder en la Champions League

Una lesión que cambia los planes de Luis Enrique

El extremo georgiano no pudo completar el encuentro disputado en el Parque de los Príncipes y dejó el campo durante el segundo tiempo. Tras evaluar su condición física, el PSG comunicó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que será operado en los próximos días.

La lesión representa un duro revés para el entrenador español, que pierde a una de sus principales armas ofensivas en una etapa exigente de la temporada. Si bien la institución no precisó cuánto tiempo demandará su recuperación, este tipo de intervenciones suele requerir varios meses de rehabilitación, por lo que su regreso podría demorarse considerablemente.

Kvaratskhelia había participado en 15 encuentros oficiales durante la presente campaña, con dos goles y una asistencia. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar variantes para sostener el poder de ataque de un equipo que pretende volver a ser protagonista en Europa.

El parte médico suma otros dos nombres importantes

Los inconvenientes físicos no terminaron con la lesión del georgiano. El PSG también confirmó que Ousmane Dembélé presenta una lesión en el muslo izquierdo y deberá permanecer bajo tratamiento durante las próximas semanas. El delantero, ganador del último Balón de Oro, es otra pieza importante cuya disponibilidad quedó comprometida.

A su vez, el capitán Marquinhos sufrió una lesión en el muslo derecho y también quedó bajo seguimiento médico. Su evolución será clave para determinar cuándo podrá volver a competir con normalidad.

Así, la victoria frente al conjunto catalán dejó un panorama agridulce para el equipo parisino. El resultado le permitió sostener el puntaje ideal tras tres fechas de la fase de liga de la Champions League, pero la acumulación de problemas físicos supone un desafío para Luis Enrique, que deberá encontrar soluciones para mantener la competitividad de su plantel en los próximos compromisos.

PSG
Noticias relacionadas
psg-barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la champions league

PSG-Barcelona, el gran atractivo de la tercera fecha de la Champions League

champions: psg dio el golpe de la fecha con su goleada en inglaterra ante manchester city

Champions: PSG dio el golpe de la fecha con su goleada en Inglaterra ante Manchester City

union quiere hacerse fuerte en el malvicino y va por otro triunfo ante barrio parque en la liga argentina

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

atletico mineiro busca sellar su pase a la final de la sudamericana ante city torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Lo último

Colón: Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón: Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema para visitar a Ciudad de Bolívar

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Último Momento
Colón: Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón: Iván Delfino analiza un posible cambio de esquema para visitar a Ciudad de Bolívar

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Atlético Mineiro busca sellar su pase a la final de la Sudamericana ante City Torque

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Ovación
Avanza la disputa de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se continúa poniendo al día la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se viene la última jornada en el Torneo Regional del Litoral

Se viene la última jornada en el Torneo Regional del Litoral

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre