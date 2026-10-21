Preocupación en PSG tras el golpe ante Barcelona que dejó a Kvaratskhelia lesionado

PSG perdió al delantero georgiano por una rotura del ligamento cruzado anterior. Será operado y se suma a las bajas de Dembélé y Marquinhos.

La goleada del París Saint-Germain frente a Barcelona tuvo un costo inesperado para el equipo de Luis Enrique. Aunque el campeón europeo se impuso por 4-2 y mantuvo su marcha perfecta en la Champions League, la lesión de Khvicha Kvaratskhelia encendió las alarmas. Los estudios confirmaron una grave lesión de rodilla que obligará al atacante a pasar por el quirófano.

Una lesión que cambia los planes de Luis Enrique

El extremo georgiano no pudo completar el encuentro disputado en el Parque de los Príncipes y dejó el campo durante el segundo tiempo. Tras evaluar su condición física, el PSG comunicó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que será operado en los próximos días.

La lesión representa un duro revés para el entrenador español, que pierde a una de sus principales armas ofensivas en una etapa exigente de la temporada. Si bien la institución no precisó cuánto tiempo demandará su recuperación, este tipo de intervenciones suele requerir varios meses de rehabilitación, por lo que su regreso podría demorarse considerablemente.

Kvaratskhelia había participado en 15 encuentros oficiales durante la presente campaña, con dos goles y una asistencia. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar variantes para sostener el poder de ataque de un equipo que pretende volver a ser protagonista en Europa.

El parte médico suma otros dos nombres importantes

Los inconvenientes físicos no terminaron con la lesión del georgiano. El PSG también confirmó que Ousmane Dembélé presenta una lesión en el muslo izquierdo y deberá permanecer bajo tratamiento durante las próximas semanas. El delantero, ganador del último Balón de Oro, es otra pieza importante cuya disponibilidad quedó comprometida.

A su vez, el capitán Marquinhos sufrió una lesión en el muslo derecho y también quedó bajo seguimiento médico. Su evolución será clave para determinar cuándo podrá volver a competir con normalidad.

Así, la victoria frente al conjunto catalán dejó un panorama agridulce para el equipo parisino. El resultado le permitió sostener el puntaje ideal tras tres fechas de la fase de liga de la Champions League, pero la acumulación de problemas físicos supone un desafío para Luis Enrique, que deberá encontrar soluciones para mantener la competitividad de su plantel en los próximos compromisos.