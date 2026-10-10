River, Estudiantes y Huracán salen a escena en un sábado clave del Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 tendrá cuatro partidos este sábado. River recibirá a Estudiantes (RC). También se presentan Estudiantes, Huracán y Tigre.

El Torneo Clausura 2026 tendrá una jornada de sábado con compromisos importantes en la pelea por la clasificación a los playoffs. River volverá a jugar después de tres semanas y tendrá la obligación de ganar para regresar a los ocho mejores de la Zona B, mientras que Huracán intentará sostener su gran momento frente a Barracas Central, que pelea por conservar su lugar entre los clasificados.

La actividad comenzará a las 15.45 en el estadio Claudio Tapia, donde Barracas Central recibirá a Huracán . El Guapo llega después de vencer 3-2 a Atlético Tucumán como visitante, con un doblete de Nicolás Orsini y otro tanto de Enzo Taborda. Con 15 puntos, ocupa el octavo puesto de la Zona B y buscará sumar su segundo triunfo consecutivo.

Del otro lado estará un Globo en alza. El equipo dirigido por Diego Martínez acumula tres victorias consecutivas y viene de derrotar 1-0 a Aldosivi. El entrenador destacó la importancia de la seguidilla positiva y remarcó que el equipo afrontará las cinco fechas restantes con otra energía. El encuentro comenzará a las 15.45, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

Estudiantes necesita reaccionar antes de afrontar un desafío continental

A las 17, Estudiantes de La Plata visitará a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera, en Santiago del Estero. El Pincha necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A y llegar con mejores sensaciones a una semana determinante, en la que comenzará su serie ante Flamengo por la competencia continental.

El conjunto platense se encuentra a cuatro puntos de Independiente, el equipo que ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs en su grupo. En medio de la expectativa por el regreso de Marcos Rojo y de la situación institucional que involucra a Juan Sebastián Verón, el equipo conducido por el Cacique Medina afrontará una visita exigente. El partido será dirigido por Andrés Gariano y se verá por TNT Sports Premium.

Enfrente estará un Central Córdoba que atraviesa una temporada complicada. El Ferroviario acumula siete fechas sin ganar y apenas convirtió ocho goles en once presentaciones, mientras que recibió catorce. El equipo santiagueño buscará cortar la mala racha y recuperar terreno en la Zona A.

Tigre y Banfield, ante la necesidad de sumar en Victoria

La jornada continuará a las 19.15 con el cruce entre Tigre y Banfield en el estadio José Dellagiovanna, un duelo entre dos equipos que necesitan recuperar terreno para mantener sus aspiraciones de ingresar a los playoffs.

El Matador viene de perder 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal y no consigue una victoria desde la sexta fecha, cuando derrotó a Central Córdoba. Fuera de los ocho primeros de la Zona B y comprometido en la tabla anual, el equipo de Diego Dabove afrontará una nueva oportunidad para cambiar el rumbo.

Banfield, por su parte, llega después de un empate intenso frente a Rosario Central y busca trasladar al campeonato la expectativa que genera su participación en la Copa Argentina, donde tiene por delante la semifinal ante Boca. El Taladro intentará aprovechar el compromiso para acercarse a los puestos de clasificación. El encuentro contará con ambas hinchadas, será arbitrado por Pablo Echavarría y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

River vuelve después de tres semanas y está obligado a ganar

El cierre del sábado tendrá como protagonista a River, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el estadio Monumental. El Millonario afrontará su primer partido oficial desde el 19 de septiembre, cuando perdió 2-1 frente a Huracán como local.

Aquella derrota interrumpió el comienzo positivo del interinato de Leonardo Ponzio, que había conseguido tres triunfos consecutivos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Ahora, River necesita volver a ganar para meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

El equipo de Núñez suma 13 puntos y ocupa el noveno puesto, aunque tiene pendiente su partido ante Sarmiento de Junín por la undécima fecha. Por eso, una victoria le permitiría recuperar terreno en la lucha por la clasificación.

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una situación mucho más delicada. Con apenas seis unidades, se ubica último en la Zona B y necesita una reacción urgente para sostener sus posibilidades de permanencia en Primera División.

El encuentro comenzará a las 21.30, con arbitraje de Nazareno Arasa, asistencia del VAR de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium.

La agenda del sábado

15.45: Barracas Central vs. Huracán — ESPN Premium.

17.00: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata — TNT Sports Premium.

19.15: Tigre vs. Banfield — TNT Sports Premium.

21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto — ESPN Premium.

Con cuatro encuentros y varios objetivos en juego, el sábado ofrecerá una nueva oportunidad para que los candidatos se afiancen, los perseguidores recuperen terreno y los equipos comprometidos encuentren una reacción en la recta decisiva del Clausura.