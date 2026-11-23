La Gloria apuesta por Alta Córdoba, donde ganó siete de sus ocho partidos del semestre. El Kempes sigue en carpeta y podría abrirles la puerta a los visitantes.

Instituto quiere jugar en Alta Córdoba ante River por los cuartos de final del Torneo Clausura. La Gloria, que eliminó a Huracán, pretende volver al estadio donde ganó siete de sus ocho partidos del semestre. La decisión depende del estado del césped tras el recital de María Becerra, mientras el Kempes sigue como alternativa y la presencia de visitantes sigue pendiente.

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River dejó en el camino a Lanús y quedó obligado a viajar a Córdoba por la mejor ubicación de Instituto en la fase regular. El equipo de Diego Flores terminó primero en la Zona A y solo cedió puntos en su cancha en el empate ante Newell’s, en el cierre de esa etapa.

La Gloria ya debió trasladar al Kempes el cruce de octavos ante Huracán por el recital. Ahora, el presidente Juan Cavagliatto anticipó que evaluarán si el campo del Monumental Presidente Perón está en condiciones de recibir el partido. Flores dejó clara su preferencia en conferencia de prensa. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, afirmó.

Qué cambiaría si el partido se muda al Kempes

Según TyC Sports, en River todavía ven posible una mudanza al estadio mundialista. El cambio llevaría el aforo de unas 22.000 a 57.000 localidades, ampliaría la recaudación y abriría la posibilidad de que asistan hinchas de ambos equipos. La presencia de público visitante sigue sin confirmación.

Para Instituto, el mayor aforo supone resignar la cancha donde construyó buena parte de su campaña. Su antecedente en el Kempes durante la fase regular fue el empate 2-2 frente a Boca. Con ese panorama, Alta Córdoba sigue como primera opción, a la espera de la revisión del césped.