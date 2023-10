Santa Fe Rugby está con el foco puesto en CURNE

Llegó al Santa Fe Rugby Club muy chico, de la mano del recordado Federico Caputto. Su hermano jugaba con el hijo de Fefe, Lucas, el cual se encuentra actualmente en el Oviedo de España, iban al mismo colegio, entonces lo llevaron al Santa. Desde ese momento no dejó nunca, y hoy Agustín Trossero es una pieza importante en el plantel superior de la escuadra de Sauce Viejo.

"Nos volvimos de Tucumán muy contentos, propusimos un juego distinto al que veníamos haciendo, y lo ejecutamos lo mejor posible, y dandolo todo. Tuvimos algunas complicaciones por el tema de las tarjetas, fueron cuatro amarillas, entonces tuvimos que jugar varios minutos con menos jugadores, pero la verdad es que el equipo tenía muchas ganas de ganarlo, corrimos e hicimos lo que teníamos que hacer" señaló Agustín Trossero a UNO Santa Fe.

Agustín Trossero.jpg El segunda línea de Santa Fe Rugby destacó que fue importante ganarle a Los Tarcos en Tucumán.

El segunda línea de Santa Fe Rugby afirmó que "los tucumanos de local son siempre muy fuertes, esta vez no había tanta gente en el club como si lo fue en las oportunidades anteriores. Igualmente alientan mucho, se caldea bastante el ambiente, por eso se hace tan divertido jugar allá, pero por suerte nos pudimos traer el triunfo que es sumamente importante".

En Yerba Buena Santa Fe Rugby superó a Tarcos por 37 a 27 y sobre este triunfo comentó que "creo que el juego aéreo lo mejoramos mucho, propusimos jugar más con el pie y lo logramos. La defensa fue otro punto alto en Tucumán, ese fue nuestro fuerte, más allá que por momentos jugamos con menos gente en cancha. Esa superioridad en defensa fue lo que después nos permitió abrir el juego".

"En el Torneo del Interior venimos con muchos altibajos, pero siempre hemos estado a tiro de poder ganar algunos de los partidos en el que perdimos. Hemos tenido mucha rotación, el tema de muchos viajes, siempre a estar altura del año vienen lesiones, pero obviamente que es algo que no nos afecta solamente a nosotros, sino que también a los demás equipos que compiten" señaló el lock de la escuadra de Sauce Viejo.

Agregó que "uno siempre estudia al rival, pero ellos hacen lo mismo con nosotros. Igualmente, más allá de las derrotas siento que todos los partidos tuvimos a tiro, y eso no es un dato menor a la hora de analizar los partidos que tuvimos que afrontar en el Interior, y puede ser que el traspié en las semifinales del Regional hayan golpeado un poco desde el punto de vista mental".

La importancia de la superación

Después de las finales del Regional, dio la sensación de que Santa Fe Rugby no pudo recuperarse del golpe, pero desde el punto de vista mental. Trossero sostuvo que "no creo que sea porque perdimos con CAE, sino porque se dio en la etapa de las finales. Eso considero que fue lo que más afectó a la hora de seguir adelante. La verdad es que yo no tuve la posibilidad de participar en esa verdadera fiesta que se vivió en el club, porque estaba lesionado, pero lo viví desde afuera acompañando, y estoy convencido que los chicos mostraron la fortaleza mental y la madurez que se necesita para poder seguir adelante y todas las semanas tratar de superarnos".

Agustín Trossero.jpg El lock tricolor indicó que quieren cerrar de la mejor forma ante CURNE la participación en el Interior A.

En cuanto a cómo ha visto hasta aquí el Torneo del Interior recalcó que "es un campeonato muy lindo porque tenés la oportunidad de testearte con los mejores equipos del país, y eso no es menor. La posibilidad de acceder a jugar los partidos más importantes, con la seriedad que eso requiere, es muy bueno".

Este será un fin de semana de descanso, pero el certamen federal se reanuda la semana que viene. "Ahora nos toca recibir a CURNE, y la verdad es que estamos tomando todos los partidos como una final. Queremos tratar de mostrar nuestra mejor versión, y seguir trabajando sobre lo que nosotros queremos".

Finalmente, se refirió a como viene en lo personal esta temporada y consideró que "más allá de las lesiones que tuve, en la cual tuve una primera a principios de año, me recupero, juego tres o cuatro fechas, y vuelvo a lesionarme. Con lo cual tuve tres meses y medio lesionado, pero a la voluntad propia de querer recuperarme, fue clave el apoyo de mis compañeros. Creo que el equipo y los entrenadores están alineados y empujando en la misma dirección. Eso es lo más importante".