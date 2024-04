Toledo le abrió a Colón el camino a la goleada en Adrogué

Iván Delfino volvió a confiar en la experiencia de Javier Toledo, al momento de pensar en la visita de Colón a Adrogué. Y el delantero no le falló. Abrió el camino a una goleada notable que edificó el conjunto santafesino.

Más adelante subrayó que "contento por el gol, uno como delantero le gusta hacer goles, habían pasado varias fechas, pero siempre con la tranquilidad de trabajar para el equipo. Por suerte pude abrir el marcador ante un duro rival".

Toledo también destacó la tarea de sus compañeros, al expresar que "esto fue fruto del trabajo en la semana, lo pudimos lograr en un campo de juego duro, estaba blanda la cancha. Hay que acostumbrarse, somos Colón y tenemos que ganar en todas las canchas".

En la parte final aclaró porqué jugó sin la máscara protectora después de su lesión. Al respecto, disparó: "No está todo soldado pero decidí jugar sin la máscara porque es muy incómodo. El otro día me tocó entrar y se pierde la visión para los laterales. No pasó nada grave, seguimos haciendo la recuperación así se suelda todo".