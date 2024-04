Guille, el goleador que va creciendo en el Colón puntero

Aparecía en el horizonte un desafío extremo, se ganó un lugar entre los once, lo perdió por lesión pero desde hace un par de fechas viene en crecimiento.

¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE COLÓN!



Jerarquía pura del 10 del Sabalero, le pegó a lo Messi y definición CINCO ESTRELLAS de Braian Guille para el 2-0 ante #Brown (A). #NacionalEnTyCSports.

Salió con un vendaje por un corte en un tobillo pero se encargó de llevar tranquilidad. "Fue un lindo partido, encontramos los goles muy rápidos, es una cancha difícil. Contento por el triunfo, sabíamos que veníamos a una cancha muy dura pero este equipo es fuerte".

Más adelante admitió que "era importante ganar, lo necesitábamos, ganar de visitante. El equipo por momentos jugó, convertimos los delanteros y eso es importante".

Cuando le preguntaron porqué decidió pegarle por abajo en el tiro libre, confesó que "a Sabella le digo siempre que le pegue por abajo, porque siempre la barrera salta. Y más si uno toma carrera corta. Mi idea fue pegarle por abajo, entró y eso para un delantero es muy lindo".

¡DOBLETE DE GUILLE Y GOLEA EL SABALERO!



El 10 de #Colón marcó su segundo gol en el partido y puso el 3-0 ante Brown (A).#NacionalEnTyCSports.

Como el resto de sus compañeros, el artillero rojinegro ratificó que "se dio tal cual practicamos en la semana. No jugar mucho en la mitad de la cancha, salteábamos líneas, que no estamos acostumbrados. Hay que acomodarse a todo, no es como la de Colón".

Antes de saludar amigos y seguir disfrutando, Guille apuntó: "Estoy contento y doy lo mejor, ahora están saliendo las cosas, los goles, pero hay que seguir".