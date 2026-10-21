Scaloni en alerta por las lesiones que sacuden a la Selección Argentina antes de la fecha FIFA

Lautaro Martínez y el Dibu quedaron descartados para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Romero y Lisandro Martínez también encendieron las alarmas, aunque llegarían a tiempo.

La Selección Argentina afronta semanas de incertidumbre antes de sus próximos compromisos internacionales. A menos de un mes de los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas importantes. Las lesiones de Lautaro Martínez y Emiliano Martínez ya confirmaron dos ausencias sensibles, mientras otros defensores generan preocupación.

Dos bajas de peso que obligan a buscar alternativas

La noticia más preocupante para el cuerpo técnico es la ausencia de Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante su etapa con Inter. El delantero tendrá entre cuatro y seis semanas de recuperación, un plazo que lo deja al margen de la próxima ventana internacional y abre la competencia por el puesto de centrodelantero.

Entre los candidatos a ocupar su lugar aparecen José Manuel López y Santiago Castro, aunque Scaloni también podría evaluar otras alternativas para completar la convocatoria. La baja del atacante representa un contratiempo importante en la planificación ofensiva, especialmente en una fecha FIFA que servirá para probar variantes de cara a los desafíos futuros.

A esa ausencia se suma la de Emiliano Martínez, quien debió ser operado tras sufrir una fractura de mandíbula en un choque durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League. Los estudios posteriores descartaron complicaciones en la cabeza, la espalda y el cuello, pero el arquero deberá permanecer aproximadamente un mes y medio fuera de las canchas.

La recuperación del Dibu obligará al entrenador a analizar quién ocupará el arco argentino en los amistosos. Con el habitual titular descartado, otros guardametas tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en una convocatoria que presenta cambios inesperados.

Romero y Lisandro Martínez, entre las dudas y el optimismo

La preocupación también alcanzó a la defensa, ya que Cristian Romero y Lisandro Martínez terminaron sus respectivos compromisos con molestias físicas. En el caso del Cuti, los estudios médicos confirmaron una distensión leve en uno de sus aductores, una lesión que lo mantendría fuera de competencia durante alrededor de diez días.

En Atlético de Madrid esperan que el zaguero pueda regresar para el encuentro ante Levante, previsto para el 31 de octubre. Ese calendario alimenta el optimismo en el entorno de la Selección, que confía en contar con uno de sus principales referentes defensivos para los partidos de noviembre.

La situación de Lisandro Martínez, en cambio, generó preocupación luego de que fuera reemplazado en el entretiempo del encuentro entre Manchester United y Leeds. Sin embargo, el defensor habría sufrido solamente un golpe, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos no estaría comprometida.

De esta manera, mientras Scaloni pierde a dos piezas fundamentales, la evolución de los centrales aparece como una noticia alentadora. El cuerpo técnico seguirá de cerca cada recuperación antes de definir la lista definitiva para una fecha FIFA que marcará una nueva etapa en la Selección Argentina, con la necesidad de encontrar respuestas y alternativas en puestos clave.