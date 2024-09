Se disputó la segunda fecha de la Reclasificación de rugby

En la Reclasificación B Universitario se impuso a Alma Juniors de Esperanza. En esta segunda fecha, no pudieron festejar La Salle y Cha Roga

El pasado fin de semana no solamente se registró el triunfo de Los Pumas sobre Australia por 67 a 27 en cancha de Colón por el Rugby Championship, ni tampoco el Torneo del Interior, con el triunfo de Santa Fe Rugby sobre Tucumán Rugby en Yerba Buena por 30 a 19, o la derrota de CRAI por 55 a 25 ante Los Tordos de Mendoza en Guaymallén, ya que también hubo en la jornada de domingo acción en el Torneo Regional del Litoral, ya que se disputó la segunda fecha de la Reclasificación B con suerte dispar para los elencos de la Unión Santafesina de Rugby.

En cumplimiento de la 2° fecha de la Reclasificación B del Torneo Regional del Litoral, se registró el triunfo de Universitario, y las derrotas de La Salle Jobson y de Cha Roga en condición de local. En el otro estamento de la Reclasificación, CRAR de Rafaela perdió en su visita a Las Delicias de Rosario, y Tilcara no pudo frente al muy buen equipo de Jockey de Venado Tuerto.

En la Reclasificación B, en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, Universitario de Santa Fe se impuso en calidad de visitante a Alma Juniors de Esperanza por 20 a 13, mientras que en la ciudad de Santo Tomé, Gimnasia y Esgrima de Pergamino superó en la última jugada del partido a Cha Roga Club por 20 a 17. En la división reserva, ganó Alma Juniors de Esperanza a los Cuervos por 24 a 21, y Cha Roga doblegó a Gimnasia de Pergamino por 28 a 17.

En Fisherton, Caranchos derrotó con absoluta claridad a Los Pampas de Rufino por 44 a 19, mientras que en Ibarlucea, La Salle Jobson fue vencido por Logaritmo por 47 a 24. Recordemos que en la primera fecha, La Salle venció a Cha Roga 33 a 12, Universitario cayó ante Caranchos 15 a 12, Logaritmo derrotó a Los Pampas de Rufino por 25 a 13, y Alma Juniors de Esperanza a Gimnasia de Pergamino por 32 a 7 en la provincia de Buenos Aires.

image.png CRAR de Rafaela no pudo contra un duro rival como Universitario de Rosario en la Quinta. foto gentileza prensa CRAR.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Logaritmo y Caranchos 9; Universitario de Santa Fe, La Salle Jobson y Alma Juniors de Esperanza 5; Gimnasia y Esgrima de Pergamino 4; Cha Roga 1 y Los Pampas de Rufino 0. La próxima fecha se disputará el próximo sábado 14 de septiembre con los siguientes cruces: Logaritmo recibirá a Cha Roga, La Salle Jobson a Caranchos, Los Pampas de Rufino con Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe con Gimnasia de Pergamino.

En el caso de la Reclasificación A del campeonato litoraleño, en barrio Las Delicias del sur provincial, CRAR de Rafaela cayó ante Universitario de Rosario por 20 a 12, y en el departamento General López, Tilcara de Paraná perdió ante Jockey Club de Venado Tuerto por 29 a 22, habiendo quedado libre Provincial de Rosario.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Venado Tuerto 7, Tilcara 6; Provincial y Universitario de Rosario 5, y CRAR de Rafaela 0. En la próxima fecha jugarán Tilcara con Provincial y CRAR de Rafaela con Jockey de Venado Tuerto, quedando libre Universitario de Rosario.

Más información del interuniones litoraleño

Se disputaron los cotejos correspondientes al certamen de reserva y pre-reserva del Regional del Litoral. En la Zona Norte, en reserva, en la Tortuguita, Estudiantes de Paraná le ganó al Paraná Rowing 23 a 10, y en pre-reserva, lo hizo por 25 a 12. En la autopsita, en reserva, Santa Fe Rugby se impuso a CRAI por 33 a 7, mientras que en pre-reserva A, Santa Fe Rugby prevaleció por 15 a 14. En pre-reserva B, CRAI venció a Santa Fe Rugby 27 a 19. Por su parte, en el Solar del Sur, Atlético Almirante Brown de San Vicente superó a Querandí RC por 40 a 26.

En cuanto a la Zona Sur, en pre-reserva B, Jockey Club de Rosario se impuso a Duendes por 37 a 29. Por su parte, Duendes le ganó a Old Resian en reserva por 20 a 17, y en pre-reserva A, el verdinegro venció a Old Resian por 29 a 14. Fue postergado el choque de pre-reserva B entre Old Resian y Duendes.