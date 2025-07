Álvaro Carranza, el árbitro designado para Colón-Chaco For Ever

Álvaro Carranza fue designado para dirigir el partido entre Colón y Chaco For Ever. Cómo le fue al Sabalero con este juez.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional , y el encuentro entre Colón y Chaco For Ever , uno de los más relevantes de la jornada, tendrá como juez principal a Álvaro Carranza .

El encuentro está previsto para disputarse en Resistencia, en medio de un clima complejo para el equipo sabalero tras la dura derrota ante Mitre y los incidentes que derivaron en la suspensión del partido el lunes por la noche, completado el martes a puertas cerradas.

Los antecedentes de Carranza con Colón y Chaco For Ever

Carranza dirigió en dos oportunidades a Colón, ambas con saldo negativo para el conjunto rojinegro.

La primera fue el 6 de agosto de 2024 , en el 2-1 ante Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, que significó el último partido de Iván Delfino como entrenador .

La segunda fue el 30 de marzo de 2025, también en Santa Fe, cuando el Sabalero cayó por 1-0 ante Gimnasia de Jujuy.

Por el contrario, Chaco For Ever registra una mejor estadística con el juez cordobés. Fue dirigido cuatro veces, con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

La primera vez fue el 11 de febrero de 2024 , en el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza como local.

La última fue el 13 de marzo de este año, en la victoria por 2-1 frente a Nueva Chicago, también en el estadio Juan Alberto García.

Terna arbitral completa

Árbitro principal : Álvaro Carranza

Asistente 1 : José Castelli

Asistente 2 : Mariano Viale

Cuarto árbitro: Federico Benítez

El encuentro ante For Ever será crucial para Colón, no solo desde lo deportivo, donde necesita sumar para no quedar aún más relegado en la lucha por el Reducido, sino también desde lo institucional, en un momento de máxima tensión.

PRIMERA NACIONAL

Fecha 21

Zona “A”

Sábado 5 julio

Los Andes - Colegiales, a las 15.00 horas

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

San Miguel - Dep. Madryn, a las 15.30 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Almagro - Dep. Maipú (Mza.), a las 15.30 horas

Árbitro: Julián Jeréz

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

Ferro Carril Oeste - G. y Tiro (Salta), a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Francisco Gugliotta

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Domingo 6 de julio

Atlanta - Arsenal F.C, a las 13.05 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Patronato (Paraná) - Tristán Suarez, a las 15.30 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Racing (Cba.) - All Boys, a las 16.00 horas

Árbitro: Lucas Caballero

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Güemes (S.E.) - San Martin (T.), a las 17.10 horas en estadio Madre de Ciudades (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Partido postergado

Quilmes A.C. - Alvarado (M.D.P.).

Zona “B”

Sábado 5 de julio

San Telmo - Estudiantes (Rio IV), a las 15.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Domingo 6 de julio

Nva. Chicago - Mitre (S.E.), a las 14.00 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

Chacarita Juniors - Def. de Belgrano, a las 15.05 horas(TV)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

G. y Esgrima (Mza.) - Estudiantes, a las 15.30 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Agropecuario Arg. - Talleres (R.E.), a las 15.30 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

Chaco For Ever - Colón, a las 16.00 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Federico Benítez

G. y Esgrima (J.) - Dep. Morón a las 16.00 horas

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jeréz

LEER MÁS: Colón está de rodillas y lo peor de todo es que nadie lo ayuda

Ctral. Norte (S.) - Def. Unidos, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Alte. Brown - Temperley, a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Cristian Amarilla

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa